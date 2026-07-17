Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Κύπρου και Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου υπέγραψαν, τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, Μνημόνιο Συνεργασίας, θέτοντας ένα οργανωμένο πλαίσιο κοινών δράσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας και της διασύνδεσης της ακαδημαϊκής γνώσης με τον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, και ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, κ. Μάριος Σκανδάλης.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου προβλέπονται, μεταξύ άλλων:

η διοργάνωση κοινών επιστημονικών και εκπαιδευτικών δράσεων,

η υλοποίηση ερευνητικών έργων και η από κοινού συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα,

η ανάπτυξη συνεργασιών στην εφαρμοσμένη έρευνα, στην παροχή εξειδικευμένης επιστημονικής υποστήριξης και στην αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και της τεχνογνωσίας των δύο οργανισμών και

η ενεργός συμμετοχή στελεχών των δύο οργανισμών σε συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια και άλλες δράσεις κοινού ενδιαφέροντος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας, μέσω της στήριξης του σχετικού προγράμματος του Πανεπιστημίου Κύπρου για φοιτητές και φοιτήτριες σχολών εκτός των σχολών οικονομικών επιστημών. Στόχος είναι η ενίσχυση των βασικών γνώσεων και των δεξιοτήτων της φοιτητικής κοινότητας σε θέματα οικονομικής διαχείρισης με πρακτική αξία για την προσωπική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης την καθιέρωση ετήσιου βραβείου ύψους €2.000 από τον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου για τον/την αριστούχο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος MSc in Finance του Πανεπιστημίου Κύπρου, ως αναγνώριση της ακαδημαϊκής αριστείας.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, δήλωσε:

«Η συνεργασία του Πανεπιστημίου Κύπρου με τον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου δημιουργεί προστιθέμενη αξία και για τους δύο οργανισμούς. Οι τράπεζες χρειάζονται άρτια καταρτισμένα στελέχη και το Πανεπιστήμιο επιδιώκει να προετοιμάζει αποφοίτους με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας. Μέσα από τη διαρκή επικοινωνία με τους παραγωγικούς φορείς και την κοινωνία, αποκτούμε πολύτιμη ανατροφοδότηση για τις ανάγκες που διαμορφώνονται, ώστε να προετοιμάζουμε ακόμη καλύτερα τους/τις αποφοίτους μας. Την ίδια στιγμή, παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στη βασική αποστολή του Πανεπιστημίου ως φορέα εκπαίδευσης, έρευνας και προσφοράς στην κοινωνία.»

Ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, κ. Μάριος Σκανδάλης, σημείωσε:

«Για τον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου, η βιωσιμότητα του τραπεζικού τομέα και, κατ’ επέκταση, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής και της ίδιας της ύπαρξής μας. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία με το ανώτατο κρατικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, εμπλουτίζει σημαντικά το πλαίσιο για την επίτευξη αυτού του στόχου μας και διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος με επίκεντρο την εκπαίδευση της νέας γενιάς που θα διαχειρίζεται την οικονομία μας στη νέα εποχή. Συγκεκριμένες δράσεις, όπως η στήριξη της εκπαίδευσης των φοιτητών, η βιωματική εκπαίδευση και η πρακτική άσκηση σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, η υλοποίηση ετήσιων συμποσίων και πολλές άλλες πρωτοβουλίες, θα ενισχύσουν περαιτέρω την ευρωστία του τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, διασφαλίζοντας ένα ευοίωνο μέλλον για τη νέα γενιά.»

Η συνεργασία αυτή ενισχύει τη σύνδεση του Πανεπιστημίου Κύπρου με την πραγματική οικονομία και δημιουργεί νέες ευκαιρίες για εκπαίδευση, έρευνα και ανάπτυξη δεξιοτήτων, σε ένα περιβάλλον όπου οι ανάγκες του χρηματοπιστωτικού τομέα και της κοινωνίας εξελίσσονται συνεχώς.