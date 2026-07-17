ΣΕΠΗΕ: Θετική εξέλιξη το πρόστιμο της ΡΑΕΚ στον Διαχειριστή Διανομής για τα μετρητικά δεδομένα

Ως θετική εξέλιξη για την εύρυθμη λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού χαρακτηρίζει ο Σύνδεσμος Εκπροσώπων Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΕΠΗΕ) την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής για ζητήματα που αφορούν τα μετρητικά δεδομένα.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΕΠΗΕ αναφέρει ότι η απόφαση της ΡΑΕΚ επιβεβαιώνει πως οι ανησυχίες που είχαν εκφράσει από τα πρώτα στάδια λειτουργίας της ανταγωνιστικής αγοράς οι εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας αφορούσαν πραγματικές δυσλειτουργίες, οι οποίες είχαν ουσιαστικές επιπτώσεις στη λειτουργία της αγοράς.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, για μεγάλο χρονικό διάστημα οι εταιρείες προμήθειας κλήθηκαν να προγραμματίζουν τις αγορές ενέργειας, να διαχειρίζονται τον εμπορικό τους κίνδυνο και να τιμολογούν τους πελάτες τους χωρίς την ύπαρξη έγκαιρων και αξιόπιστων μετρητικών δεδομένων. Όπως σημειώνει, η κατάσταση αυτή προκάλεσε σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις, αύξησε την αβεβαιότητα και σε ορισμένες περιπτώσεις δημιούργησε ακόμη και ζητήματα βιωσιμότητας για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά.

Ο ΣΕΠΗΕ εκφράζει παράλληλα ικανοποίηση για τις πρόσφατες θεσμικές εξελίξεις, υποστηρίζοντας ότι τα προβλήματα και οι στρεβλώσεις της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού αναγνωρίζονται πλέον με μεγαλύτερη σαφήνεια και αντιμετωπίζονται μέσα από ουσιαστικό διάλογο και θεσμικές παρεμβάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτηρίζει ιδιαίτερα θετική τη διεξαγωγή του εργαστηρίου υψηλού επιπέδου που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), με τη συμμετοχή του Υπουργείου Ενέργειας, της ΡΑΕΚ, του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, της ΑΗΚ, εταιρειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και άλλων εμπλεκόμενων φορέων.

Όπως αναφέρει, η συζήτηση μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών για τις προκλήσεις, τις στρεβλώσεις και τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις της αγοράς συνιστά σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ωρίμανση της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού και για τη διαμόρφωση λύσεων που θα ενισχύσουν τον ανταγωνισμό προς όφελος των καταναλωτών. Παράλληλα, εκφράζει την προσδοκία ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα συνεχίσουν να συμμετέχουν εποικοδομητικά στις σχετικές διαδικασίες.

Ο ΣΕΠΗΕ αναφέρει ακόμη ότι θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά και τεκμηριωμένα σε κάθε θεσμική διαδικασία που αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού, υπογραμμίζοντας ότι στόχος του είναι η υποβολή ρεαλιστικών προτάσεων για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής, διαφανούς και αποτελεσματικής αγοράς προς όφελος των καταναλωτών, της οικονομίας και της ενεργειακής μετάβασης της χώρας.

Καταλήγοντας, ο Σύνδεσμος επισημαίνει ότι η Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού αποτελεί σημαντική μεταρρύθμιση για την Κύπρο, προσθέτοντας ότι η επιτυχία της προϋποθέτει συνεχή βελτίωση των διαδικασιών, έγκαιρη αντιμετώπιση των στρεβλώσεων και ειλικρινή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Πηγή: ΚΥΠΕ