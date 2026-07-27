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| Οικονομία

Με οριακά κέρδη ξεκίνησε την εβδομάδα το ΧΑΚ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 311,38 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο σε ποσοστό 0,85%

Οριακά κέρδη κατέγραψε στη σημερινή πρώτη χρηματιστηριακή συνάντηση της εβδομάδας το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 311,38 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο σε ποσοστό 0,85%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €255.777,89.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 183,00 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε ποσοστό 0,85%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη κατέγραψε μόνο ο δείκτης της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 1,14%. Ζημιές, της τάξης του 1,35% σημείωσαν τα Ξενοδοχεία, οι Επενδυτικές Εταιρείες κατά 0,98% και η Εναλλακτική Αγορά, κατά 0,47%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €214.637 (τιμή κλεισίματος €10,31 – άνοδος 1,58%), της Demetra Holdings με €16,626 (τιμή κλεισίματος €1,48 – πτώση 1%), της Eurobank με €8,098 (τιμή κλεισίματος €4,44 – άνοδος 2,66%), της Κυπριακής Τσιμεντοποιίας με €7,672 (τιμή κλεισίματος €1,30 – πτώση 1,14%), και της Woolworth Cyprus με €2,580 (τιμή κλεισίματος €0,26 – άνοδος 0,77%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά, 7 καθοδικά και 3 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 85.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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