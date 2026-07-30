Κύπρος: Σχεδόν τρεις στους δέκα δεν αντέχουν οικονομικά μια εβδομάδα διακοπών

Σχεδόν τρεις στους δέκα Κυπρίους δεν μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά μια εβδομάδα διακοπών το 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Το 2025, το 27,5% του πληθυσμού της ΕΕ ηλικίας 16 ετών και άνω δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να κάνει 1 εβδομάδα ετήσιων διακοπών μακριά από το σπίτι. To ποσοστό αυξήθηκε κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.) σε σύγκριση με το 2024, αλλά είναι σημαντικά χαμηλότερο (κατά 7,7 π.μ.) από ό,τι πριν από μια δεκαετία, το 2015.

Στην Κύπρο, το ποσοστό είναι 27,6%.

Τα υψηλότερα ποσοστά ατόμων που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν μια εβδομάδα ετήσιων διακοπών καταγράφηκαν στη Ρουμανία (61,4%), την Ελλάδα (46,6%) και τη Βουλγαρία και την Ουγγαρία (και οι δύο 39,1%).

Αντίθετα, το 10,6% των ατόμων στο Λουξεμβούργο, το 12,4% στη Σουηδία και το 12,8% στην Ολλανδία ανέφεραν ότι δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν μια εβδομάδα διακοπών μακριά από το σπίτι το 2025.