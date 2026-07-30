Στο 3% το ποσοστό ανεργίας τον Ιούνιο- Το χαμηλότερο στην ΕΕ

Στο 3% μειώθηκε τον Ιούνιο το ποσοστό της ανεργίας στην Κύπρο από 3,1% τον Μάιο και 4,5% τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Eurostat, με τη χώρα να έχει το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ μαζί με τη Βουλγαρία. Ο απόλυτος αριθμός των ανέργων είναι 16 χιλ. από 23 χιλ. τον περσινό Ιούνιο.

Στην Ελλάδα το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 8% από 7,8%.

Το ποσοστό ανεργίας των νέων (κάτω των 25 ετών) ανέρχεται στο 7,8%.

Σταθερή η ανεργία στην ΕΕ

Στην ευρωζώνη, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 6,3%, σταθερό σε σύγκριση με τον Μάιο του 2026 καθώς και με τον Ιούνιο του 2025. Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ ήταν 6,0% τον Ιούνιο του 2026, επίσης σταθερό σε σύγκριση με τον Μάιο του 2026 καθώς και με τον Ιούνιο του 2025.

Η Eurostat εκτιμά ότι 13,317 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ, εκ των οποίων 11,130 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργα τον Ιούνιο του 2026.

Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2026, η ανεργία αυξήθηκε κατά 79 χιλιάδες στην ΕΕ και κατά 71 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ.

Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025, η ανεργία αυξήθηκε κατά 112 χιλιάδες στην ΕΕ και κατά 43 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ.