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Λιανικό εμπόριο: Αύξηση 8,3% στο δείκτη αξίας, 5,5% στο δείκτη όγκου τον Ιούνιο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Οι μεταβολές ανά οικονομική δραστηριότητα

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Ιούνιο 2026 κατά 8,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Κατά τον ίδιο μήνα ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 5,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Όσον αφορά το δείκτη αξίας, τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση τον Ιούνιο που ανήλθε στο 19,4% καταγράφηκε στο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων και ακολούθησαν τα καύσιμα κίνησης με 18,8% και η κατηγορία άλλου οικιακού εξοπλισμού (οικοδομικά υλικά, χαλιά, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, φωτιστικά) με αύξηση 12,6%.

Στο δείκτη όγκου, τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση τον Ιούνιο που ανήλθε στο 20,5% καταγράφηκε επίσης στο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων. Αύξηση 20,1% σημειώθηκε και στον εξοπλισμό πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και 17,1% στα ενδύματα και υποδήματα.

Μείωση σημειώθηκε στα καύσιμα κίνησης (-3,5%), στα λουλούδια, φυτά, ρολόγια, κοσμήματα, οπτικά είδη και μεταχειρισμένα είδη (-1,4%) στα τρόφιμα, ποτά και καπνό σε ειδικευμένα καταστήματα (-0,5%).

Το εξάμηνο του 2026, ο δείκτης αξίας αυξήθηκε κατά 7,3% και ο δείκτης όγκου κατά 5,8%.

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