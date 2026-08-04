«Καυτός» Αύγουστος για το συνταξιοδοτικό- Συνάντηση Μουσιούττα, Κεραυνού αύριο και δύο συνεδριάσεις Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος

Εντατικοποιούνται μετά τον Δεκαπενταύγουστο οι συζητήσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση με στόχο να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση πριν το νομοσχέδιο κατατεθεί στη Βουλή τον Σεπτέμβριο. Η κυβέρνηση βρίσκεται στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας του νομοσχεδίου. Όπως δήλωσε πρόσφατα ο υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας, το νομοσχέδιο θα είν...

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