Σε χαμηλά επίπεδα οι απάτες, αλλά… το νου σας! Τι λέει η Κεντρική Τράπεζα για τις πληρωμές μας

Η απάτη στις πληρωμές στην Κύπρο παρέμεινε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, τόσο σε απόλυτους όσο και σε σχετικούς όρους, όπως αναφέρεται στην έκθεση «Στατιστικές για περιστατικά απάτης στις πληρωμές: δεύτερο εξάμηνο του 2025».

Τα ποσοστά απάτης για τα περισσότερα μέσα πληρωμής διατηρήθηκαν κάτω από τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ, γεγονός που υποδηλώνει συγκριτικά ευνοϊκότερη εικόνα ως προς τη συχνότητα εμφάνισης περιστατικών απάτης στις πληρωμές.

Οι πληρωμές με κάρτα συνέχισαν να συγκεντρώνουν τη συντριπτική πλειονότητα (93%) του όγκου των περιστατικών απάτης, αντανακλώντας την κυρίαρχη θέση τους στο οικοσύστημα πληρωμών της Κύπρου. Ως προς την αξία των περιστατικών απάτης, οι πληρωμές με κάρτα και οι μεταφορές πιστώσεων συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο μερίδιο.

Ωστόσο, τονίζεται ότι παρά τα χαμηλά ποσοστά απάτης σε όγκο συναλλαγών, η Κύπρος κατέγραψε τη μεγαλύτερη μέση αξία συναλλαγής που αφορούσε περιστατικό απάτης στις μεταφορές πιστώσεων μεταξύ όλων των χωρών της ζώνης του ευρώ.

Οι ζημιές λόγω απάτης κατανέμονται διαφορετικά ανά μέσο πληρωμής. Στις μεταφορές πιστώσεων, οι οικονομικές ζημίες από απάτη επιβαρύνουν κατά κύριο λόγο τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών, σε αντίθεση με τις πληρωμές με κάρτα και ηλεκτρονικό χρήμα, όπου το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών επωμίζονται άλλα μέρη.

Οι άμεσες μεταφορές πιστώσεων κατέγραψαν υψηλότερα ποσοστά απάτης σε σχέση με τις συμβατικές μεταφορές πιστώσεων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη παρακολούθησης του συγκεκριμένου μέσου πληρωμής.

Οι διαδικτυακές πληρωμές με κάρτα παραμένουν το κυριότερο κανάλι μέσω του οποίου εκδηλώνονται περιστατικά απάτης με κάρτα, παρά το γεγονός ότι οι πληρωμές με κάρτα με φυσική παρουσία είναι το κυρίαρχο κανάλι χρήσης καρτών στην Κύπρο.

Παρότι οι περισσότερες πληρωμές στην Κύπρο είναι εγχώριες, η πλειονότητα των περιστατικών απάτης αφορά διασυνοριακές συναλλαγές, αναδεικνύοντας τη μεγαλύτερη έκθεση των διασυνοριακών πληρωμών σε κινδύνους απάτης.

Η εφαρμογή αυστηρής εξακρίβωσης ταυτότητας πελάτη (SCA) συνδέεται με χαμηλότερα ποσοστά απάτης στις πληρωμές με κάρτα, ενώ η Επαλήθευση Δικαιούχου (Verification of Payee - VoP) αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την προστασία έναντι της απάτης στις μεταφορές πιστώσεων.