Ενισχύονται οι εποπτικές αρχές ταμείων προνοίας και ασφαλιστικών εταιρειών

Το Υπουργείο Οικονομικών, ως Φορέας Υλοποίησης, ανακοίνωσε ότι η παρέμβαση με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου Δυναμικού του Ταμείου Εφόρου Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών και της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών» [κωδ. C3.5R8(a)], η οποία περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Στόχος της παρέμβασης αποτελούσε η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των δύο εποπτικών αρχών προς όφελος της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, των μελών των συνταξιοδοτικών ταμείων και των κατόχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

Τόσο το Ταμείο Εφόρου Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, όσο και η Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο αναφορικά με την εποπτεία των συνταξιοδοτικών ταμείων και του ασφαλιστικού τομέα, και για τον λόγο αυτό η ενίσχυσή τους με ικανοποιητικό αριθμό μόνιμου προσωπικού είναι καίρια.

Στο πλαίσιο της εν λόγω παρέμβασης, οι δύο εποπτικές αρχές έχουν ενισχυθεί με 14 και 3 μόνιμους υπαλλήλους αντίστοιχα.