Στους πρωταθλητρές της ακρίβειας η Κύπρος: Πληθωρισμός 5,2% τον Αύγουστο

Στην κορυφή των πληθωριστικών πιέσεων σε ολόκληρη την Ευρωζώνη βρέθηκε η Κύπρος για τον μήνα Αύγουστο, κατακτώντας την αρνητική δεύτερη θέση ανάμεσα στα κράτη-μέλη της νομισματικής ένωσης. Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή στο νησί εκτινάχθηκε στο 5,2%, καταγράφοντας ένα νέο, ανησυχητικό άλμα και επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη επιτάχυνση της ακρίβειας.

Η εικόνα αυτή επισφραγίζει τον τέταρτο διαδοχικό μήνα ανόδου του πληθωρισμού στην Κύπρο, ο οποίος από το 3,5% του Μαΐου σκαρφάλωσε στο 4,1% τον Ιούνιο, στο 4,4% τον Ιούλιο και πλέον στο 5,2% τον Αύγουστο. Η κλιμάκωση γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή αν συγκριθεί με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, όταν ο πληθωρισμός ήταν 0%, σημειώνοντας έτσι μία μεταβολή 5,2 ποσοστιαίων μονάδων μέσα σε μόλις δώδεκα μήνες. Παράλληλα, εξαιρετικά έντονη ήταν και η μηνιαία επιβάρυνση, καθώς οι τιμές εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά 1,5% μόνο μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου, ασκώντας άμεση πίεση στα εισοδήματα των νοικοκυριών στην καρδιά της θερινής περιόδου.

Σε επίπεδο Ευρωζώνης, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 3,3%, έναντι 2,9% τον Ιούλιο, γεγονός που σημαίνει ότι η Κύπρος κινείται πλέον 1,9 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, διευρύνοντας σημαντικά την απόκλισή της.

Κύριος μοχλός της αναζωπύρωσης των τιμών σε ευρωπαϊκή κλίμακα παραμένει ο τομέας της ενέργειας, ο οποίος κατέγραψε ετήσιο ρυθμό αύξησης 14,3% (από 10,3% τον Ιούλιο), ενώ οι υπηρεσίες επιβραδύνθηκαν ελαφρώς στο 3,0% και οι κατηγορίες των τροφίμων και των βιομηχανικών αγαθών διατηρήθηκαν στο 1,2%.