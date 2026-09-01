Επίτροπος Παιδιού: Να καταργηθεί η κλήρωση στα ειδικά σχολεία και να ενισχυθεί η ψυχολογική στήριξη των μαθητών (ηχητικό)

Την ανάγκη για διαφανή κριτήρια εισδοχής, καλύτερη ψυχολογική στήριξη των μαθητών και μεγαλύτερη εξατομίκευση της εκπαιδευτικής στήριξης στα μουσικά, αθλητικά και ολοήμερα σχολεία υπογραμμίζει η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Έλενα Περικλέους.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 και 97.6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», η κ. Περικλέους αναφέρθηκε στα ευρήματα έκθεσης που εκπόνησε το Γραφείο της Επιτρόπου, στην οποία συμμετείχαν 155 παιδιά που φοιτούν στα συγκεκριμένα σχολεία.

«Δεν είναι καθόλου καλή πρακτική η κλήρωση»

Ερωτηθείσα για τη διαδικασία επιλογής μαθητών μέσω κλήρωσης σε περιπτώσεις αυξημένης ζήτησης, η Επίτροπος εξέφρασε τον προβληματισμό της.

«Καθόλου καλή πρακτική», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το Γραφείο της αντιμετωπίζει θετικά το γεγονός ότι τέτοιες πρακτικές φαίνεται να οδηγούνται προς κατάργηση.

Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη μια συνολική προσπάθεια θεσμοθέτησης των μουσικών, αθλητικών και ολοήμερων σχολείων, ενώ έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης και αναμένονται οι νέοι κανονισμοί.

«Ακούσαμε τα ίδια τα παιδιά»

Η κ. Περικλέους τόνισε ότι η έκθεση βασίστηκε στις εμπειρίες και τις απόψεις των ίδιων των μαθητών.

«Ακούσαμε τα ίδια τα παιδιά και μεταφέρουμε θεσμικά τη φωνή τους», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, τα παιδιά αναδεικνύουν την ανάγκη για σαφή θεσμοθέτηση των σχολείων, διαφανή κριτήρια εισδοχής στα αθλητικά σχολεία και ενίσχυση των μηχανισμών ψυχολογικής στήριξης.

«Πρόκειται για μια εκτενή έκθεση, η οποία μεταφέρει τις πραγματικές εμπειρίες και ανησυχίες των παιδιών που ζουν καθημερινά αυτή την πραγματικότητα», δήλωσε.

Έμφαση στην ψυχολογική στήριξη

Η Επίτροπος χαρακτήρισε το θέμα της ψυχολογικής στήριξης ιδιαίτερα σημαντικό.

«Μας ενδιαφέρει η ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού και όχι αποκλειστικά η αριστεία», ανέφερε.

Όπως είπε, πρόκειται για παιδιά με ιδιαίτερα απαιτητικά προγράμματα, τα οποία συνδυάζουν μαθήματα, προπονήσεις και άλλες δραστηριότητες μέχρι αργά το βράδυ.

«Γι’ αυτό και το θέμα της ψυχολογικής στήριξης είναι κομβικής σημασίας», τόνισε.

«Τα σχολεία χρειάζονται περισσότερους ψυχολόγους»

Απαντώντας σε ερώτηση για την έλλειψη σχολικών ψυχολόγων, η κ. Περικλέους ανέφερε ότι το Γραφείο της έχει ήδη υποβάλει σχετικές συστάσεις.

«Είναι γεγονός ότι τα σχολεία χρειάζονται περισσότερους ψυχολόγους», δήλωσε.

Παράλληλα σημείωσε ότι υπάρχει δέσμευση για αύξηση του αριθμού τους μέσα στην επόμενη τριετία.

«Ελπίζουμε ότι αυτό θα υλοποιηθεί, γιατί πρόκειται για μια πραγματική ανάγκη», ανέφερε.

Ζητεί απόλυτη διαφάνεια στα κριτήρια εισδοχής

Η Επίτροπος επανήλθε στο ζήτημα της κλήρωσης, σημειώνοντας ότι το πρόβλημα παραμένει.

«Ενώ υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης, στην πράξη πολλές φορές, όταν οι θέσεις είναι περιορισμένες, καταλήγουμε στην κλήρωση», είπε.

Όπως εξήγησε, ένα από τα ζητήματα που έχει εντοπιστεί είναι ότι τα κριτήρια εισδοχής συχνά καθορίζονται μέσω εγκυκλίων και όχι μέσα από τους ίδιους τους κανονισμούς.

«Το σημαντικό είναι να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια ώστε να μη δημιουργούνται σκιές ή αμφιβολίες», τόνισε.

«Δεν πρέπει τα παιδιά να αποκλείονται επειδή δυσκολεύονται»

Η κ. Περικλέους υποστήριξε ότι χρειάζονται μηχανισμοί μεγαλύτερης εξατομίκευσης της στήριξης προς τους μαθητές.

«Δεν πρέπει η παραμονή ενός παιδιού σε αθλητικό σχολείο να εξαρτάται αποκλειστικά από το αν πέτυχε ή όχι μια συγκεκριμένη βαθμολογική επίδοση», ανέφερε.

Κατά την άποψή της, όταν ένας μαθητής αντιμετωπίζει δυσκολίες, θα πρέπει να του παρέχεται στήριξη για εύλογο χρονικό διάστημα αντί να οδηγείται εκτός του σχολείου που επέλεξε.

Θετική εικόνα για τα μουσικά σχολεία

Αναφερόμενη στα μουσικά σχολεία, η Επίτροπος διευκρίνισε ότι η έκθεση δεν καταγράφει αρνητική εικόνα για τις υποδομές.

«Δεν λέμε ότι οι υποδομές είναι κακές. Λέμε ότι χρειάζονται βελτίωση», ανέφερε.

Όπως είπε, τα παιδιά δηλώνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό ικανοποιημένα από το επίπεδο της μουσικής εκπαίδευσης που λαμβάνουν.

«Τα μουσικά σχολεία αποτελούν έναν επιτυχημένο θεσμό», σημείωσε.

Χαιρετίζει τη θεσμοθέτηση εξαετούς προγράμματος

Η κ. Περικλέους στάθηκε και στα θετικά ευρήματα της έρευνας.

«Μάλιστα, ένα από τα αιτήματα που κατέγραφαν τα παιδιά ήταν η θεσμοθέτηση εξαετούς προγράμματος μουσικής εκπαίδευσης και χαιρετίζουμε το γεγονός ότι η ρύθμιση αυτή φαίνεται να υιοθετείται», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα που προβληματίζουν τους μαθητές, όπως η σύνδεση του πρωινού με το απογευματινό πρόγραμμα.

Σε διάλογο με το Υπουργείο Παιδείας

Η Επίτροπος ανέφερε ότι η έκθεση συνοδεύεται από συγκεκριμένες εισηγήσεις, οι οποίες έχουν ήδη αποσταλεί στο Υπουργείο Παιδείας.

«Ήδη βρισκόμαστε σε επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας για να συζητήσουμε τόσο τα ευρήματα όσο και τις εισηγήσεις της έκθεσης», είπε.

Όπως πρόσθεσε, θεωρεί σημαντικό να ενσωματωθούν οι απόψεις των παιδιών στις τελικές ρυθμίσεις που θα υιοθετηθούν.

«Πολλές από τις εισηγήσεις μας φαίνεται ήδη να κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση με τις αλλαγές που προωθούνται», ανέφερε, σημειώνοντας ότι διαπιστώνει «σημαντικό πεδίο σύγκλισης και ουσιαστικής συνεργασίας» με το Υπουργείο Παιδείας.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση στο Soundcloud του Πολίτη και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά»: