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Νέα χορωδιακή χρονιά για την ΠΑΣΥΔΥ Πάφου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Με τη μουσική και το τραγούδι να βρίσκονται στο επίκεντρο, η Χορωδία της ΠΑΣΥΔΥ Πάφου ετοιμάζεται να ανοίξει τη νέα της χορωδιακή χρονιά για την περίοδο 2026-2027.

Στο πλαίσιο της προώθησης της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της κοινωφελούς προσφοράς της, η ΠΑΣΥΔΥ Πάφου ανακοίνωσε την έναρξη των μαθημάτων της Χορωδίας, τα οποία θα πραγματοποιούνται υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Δρος Στάλως Γεωργίου.

Η πρώτη συνάντηση για τη νέα χρονιά έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026, στις 17:15, στο οίκημα του Επαρχιακού Συμβουλίου ΠΑΣΥΔΥ Πάφου. Παράλληλα, η ΠΑΣΥΔΥ Πάφου απευθύνει πρόσκληση σε νέα μέλη που επιθυμούν να ενταχθούν στη Χορωδία.

Οι ακροάσεις και οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2026, στις 17:15, στον ίδιο χώρο. Η πρωτοβουλία αποτελεί μια ακόμη δράση της ΠΑΣΥΔΥ Πάφου με στόχο την ενίσχυση της καλλιτεχνικής έκφρασης και της συμμετοχής των μελών της σε δημιουργικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Η Χορωδία καλεί όλους όσοι αγαπούν τη μουσική και το τραγούδι να συμμετάσχουν στη νέα αυτή προσπάθεια και να γίνουν μέλη της, μοιραζόμενοι τη χαρά της μουσικής και της συλλογικής δημιουργίας. 

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