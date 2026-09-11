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| Οικονομία

Χωρίς εβδομαδιαία μεταβολή το ΧΑΚ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Δείκτης κατέγραψε ημερήσια κέρδη 0,30%, ενώ η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε σε €233.050,70

Χωρίς εβδομαδιαία μεταβολή έκλεισε το ΧΑΚ την Παρασκευή, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 318,79 μονάδες, από 318,77 την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Δείκτης κατέγραψε ημερήσια κέρδη 0,30%, ενώ η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε σε €233.050,70.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 187,32 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,31%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, μόνο η Κύρια Αγορά κατέγραψε κέρδη, σε ποσοστό 0,33%. Η Εναλλακτική Αγορά κατέγραψε ζημιά σε ποσοστό 0,22%, οι Επενδυτικές Εταιρείες είχαν απώλειες 0,39%, ενώ τα Ξενοδοχεία απώλεσαν 4,12%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €147.323,35 (τιμή κλεισίματος €10,66 – άνοδος 2,50%), της Demetra Holdings με €38.822,59 (τιμή κλεισίματος €1,40 – πτώση 0,36%), της Logicom με €20.360,82 (τιμή κλεισίματος €2,82 – πτώση 2,76%), της Petrolina με €13.724,41 (τιμή κλεισίματος €1,20 - πτώση 2,44%) και της Pandora Investments με €3.526,20 (τιμή κλεισίματος €0,208 – πτώση 0,95%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, τρεις κινήθηκαν ανοδικά, εννιά καθοδικά και τρεις παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 130.

Εξάλλου, το ΧΑΚ ανακοίνωσε την αναστολή διαπραγμάτευσης των 13 Εβδομάδων Γραμματίων Δημοσίου 6ης Έκδοσης, Σειράς 2026 (19/06/2026 -18/09/2026), με κωδικό ΓΔ13Z26/ TB13F26 από τις 15 Σεπτεμβρίου 2026 μέχρι και τις 17 Σεπτεμβρίου 2026 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι δηλαδή την εκκαθάριση όλων των συναλλαγών, ενόψει της διαγραφής των τίτλων αυτών.

Όπως σημειώνεται, η διαγραφή των πιο πάνω Γραμματίων Δημοσίου από το Χρηματιστήριο και από το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών θα γίνει στις 18 Σεπτεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με το ΧΑΚ, η απόφαση αυτή λήφθηκε για εκκαθάριση των συναλλαγών, μέσα στα πλαίσια προστασίας των επενδυτών, σύμφωνα με το Άρθρο 183 του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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