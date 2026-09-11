Πολιτική κόντρα μεταξύ ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ για την επίσκεψη Χέρτζογκ και τις σχέσεις Κύπρου - Ισραήλ

Νέα πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου του Ισραήλ στην Κύπρο και τις σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δημοκρατικός Συναγερμός επέκρινε το ΑΚΕΛ για τη στήριξη διαμαρτυρίας κατά της επίσκεψης του Ισραηλινού Προέδρου, υποστηρίζοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρεί στρατηγική εταιρική σχέση με το Ισραήλ και επιδιώκει την περαιτέρω ενίσχυσή της σε τομείς όπως η ενέργεια, η άμυνα και η ασφάλεια.

Ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι η ίδια προσέγγιση του ΑΚΕΛ αποτυπώθηκε και στις δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών του κόμματος για τις σχέσεις Κύπρου - Ισραήλ, εκφράζοντας τη θέση ότι το ΑΚΕΛ εξακολουθεί να προσεγγίζει κρίσιμα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής μέσα από «ιδεολογικές αγκυλώσεις» και όχι με γνώμονα, όπως υποστηρίζει, τα στρατηγικά συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, ο ΔΗΣΥ τονίζει ότι βρίσκεται απέναντι σε πολιτικές και προσεγγίσεις που, κατά την άποψή του, επιχειρούν να αλλοιώσουν τον δυτικό και ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας ή να θέσουν υπό αμφισβήτηση στρατηγικές συνεργασίες που η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αναπτύξει με χώρες της περιοχής, όπως το Ισραήλ.

Επιπρόσθετα, υποστηρίζει ότι η Κύπρος οφείλει να παραμείνει αξιόπιστος συνομιλητής με όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες της περιοχής και να συνεχίσει να διαδραματίζει ανθρωπιστικό και ειρηνευτικό ρόλο, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι θέσεις του ΑΚΕΛ θα μπορούσαν να θέσουν αυτόν τον ρόλο σε κίνδυνο.

Απαντώντας, το ΑΚΕΛ κατηγόρησε τον ΔΗΣΥ ότι, παρότι βρίσκεται στην αντιπολίτευση, σπεύδει να υπερασπιστεί την κυβέρνηση και τους χειρισμούς της. Το κόμμα απέρριψε τους ισχυρισμούς περί ιδεολογικών αγκυλώσεων, υποστηρίζοντας ότι η στάση του συνδέεται με την καταδίκη της πολιτικής του Ισραήλ στα παλαιστινιακά εδάφη.

Το ΑΚΕΛ διερωτάται κατά πόσο η υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου και ο αγώνας για τερματισμό του εποικισμού στη Δυτική Όχθη μπορούν να θεωρηθούν «ιδεολογική αγκύλωση», ενώ παράλληλα θέτει το ερώτημα εάν η έννοια του «αξιόπιστου συνομιλητή» προϋποθέτει, όπως αναφέρει, σιωπή απέναντι σε εγκλήματα που διαπράττονται.

Στην ανακοίνωσή του το ΑΚΕΛ υποστηρίζει ακόμη ότι η αξιοπιστία ενός κράτους και μιας πολιτικής δύναμης συνδέεται με τη συνέπεια σε αρχές και αξίες, προσθέτοντας ότι οι αρχές του διεθνούς δικαίου αποτελούν βασική ασπίδα για τον κυπριακό λαό απέναντι στην τουρκική κατοχή.

Η αντιπαράθεση αναδεικνύει τις διαφορετικές προσεγγίσεις των δύο κομμάτων ως προς τη διαχείριση των σχέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Ισραήλ, με τον ΔΗΣΥ να δίνει έμφαση στις στρατηγικές και γεωπολιτικές παραμέτρους της συνεργασίας και το ΑΚΕΛ να επικεντρώνεται στην ανάγκη υπεράσπισης του διεθνούς δικαίου και της συνέπειας σε ζητήματα αρχών.