Προκηρύχθηκε το νέο κτίριο της Νομικής Υπηρεσίας: Έργο €68 εκατ. με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2031

Την προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας» ανακοινώνει το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ένα έργο με εκτιμώμενο κόστος €68.000.000 εξαιρουμένου του Φ.Π.Α.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή, το έργο αφορά τη μελέτη, κατασκευή και 12ετή συντήρηση εντεκαόροφου κτιρίου (11), ελάχιστου συνολικού εμβαδού 23.410m², εκ των οποίων τα 16.010m² αφορούν την ανωδομή, ενώ τα 7.400m² αφορούν υπόγειους χώρους σε 2 επίπεδα.

Σημειώνεται ότι η διάρκεια μελέτης και κατασκευής του έργου είναι 48 μήνες, ενώ η περίοδος ευθύνης ελαττωμάτων και συντήρησης ορίστηκε στα 12 έτη. Η έναρξη των εργασιών προγραμματίζεται για τον Απρίλιο του 2027.

Το έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους. Πρόκειται για έργο οικοδομικό που κατατάσσεται στην Α’ τάξη έργου.

Ο διαγωνισμός για τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση του έργου «Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας» προκηρύχθηκε χθες 10 Σεπτεμβρίου και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 22/01/2027, ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι οικονομικοί φορείς που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα έγγραφα του διαγωνισμού.

Προστίθεται επίσης ότι το Τμήμα Δημοσίων Έργων είχε προβεί σε διαγωνισμό μελετών για προσχέδια, τα οποία και θα αποτελέσουν τη βάση για όλες τις μελέτες που θα αναπτύξει ο εργολάβος με τους μελετητές του.

Αναφέρεται ότι ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία, και ως κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης έχει οριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Πηγή: ΚΥΠΕ