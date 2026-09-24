Cyprus Forum: Πρώτα αποσύρθηκε ο Χαρμαντζί, έπειτα αποχώρησε ο Προύντζος σε ένδειξη συμπαράστασης

Την απόσυρσή τους από την τελετή του φετινού Cyprus Forum γνωστοποίησαν ο Μεχμέτ Χαρμαντζί και ο δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος, μετά το ζήτημα που προέκυψε γύρω από τον τίτλο με τον οποίο εμφανιζόταν ο κ. Χαρμαντζί στη μη τελική ατζέντα του συνεδρίου.

Όπως αναφέρει το Cyprus Forum σε ανακοίνωσή του, αρχικά έλαβε επιστολή από τον κ. Χαρμαντζί με την οποία ενημέρωνε ότι αποσύρεται από την τελετή. Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, οι διοργανωτές έλαβαν επιστολή και από τον κ. Προύντζο, ο οποίος γνωστοποίησε ότι αποσύρεται και ο ίδιος, σε ένδειξη συμπαράστασης.

«Κατανοούμε και σεβόμαστε την απόφαση και των δύο», σημειώνει το Cyprus Forum.

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στα γεγονότα που προηγήθηκαν και οδήγησαν στην απόφαση των δύο. Το Cyprus Forum σημειώνει ότι τα τελευταία χρόνια επιμένει στη διατήρηση ανοικτού διαλόγου ανάμεσα στις δύο κοινότητες, ακόμη και γύρω από δύσκολα ζητήματα που δεν συζητούνταν δημόσια. Υπενθυμίζει επίσης ότι τις δύο προηγούμενες χρονιές οι κ. Προύντζος και Χαρμαντζί είχαν βρεθεί μαζί στο Forum και, κατά τους διοργανωτές, είχαν στείλει σημαντικά μηνύματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, φέτος πολιτικό κόμμα κάλεσε τους διοργανωτές να ανακαλέσουν την πρόσκληση προς τον κ. Χαρμαντζί, κάτι που, όπως ξεκαθαρίζει το Cyprus Forum, δεν επρόκειτο να γίνει.

Οι διοργανωτές αναφέρουν ωστόσο ότι διαπίστωσαν πως ο τίτλος που αναγραφόταν στη μη τελική ατζέντα του φετινού συνεδρίου, όπως αυτή ήταν αναρτημένη στην ιστοσελίδα τους και όπως προέκυπτε από τα στοιχεία που δίνουν οι ίδιοι οι ομιλητές, δεν ήταν αποδεκτός από την ελληνοκυπριακή πλευρά.

Όπως σημειώνει το Cyprus Forum, χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια ο τίτλος που είχε χρησιμοποιηθεί σε πρόσφατες συναντήσεις των κ. Προύντζου και Χαρμαντζί, ενώ οι διοργανωτές απευθύνθηκαν αμέσως και στους δύο προκειμένου να επιλυθεί οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τον τίτλο.

Ακολούθησε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επιστολή του κ. Χαρμαντζί με την οποία γνωστοποιούσε την απόσυρσή του από την τελετή και στη συνέχεια η επιστολή του κ. Προύντζου, ο οποίος αποφάσισε επίσης να αποσυρθεί σε ένδειξη συμπαράστασης.

Κανονικά η απονομή του Βραβείου Ειρήνης και Δημοκρατίας

Παρά την απόσυρση των δύο, το Cyprus Forum αναφέρει ότι η απονομή του Βραβείου Ειρήνης και Δημοκρατίας θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, όπως σημειώνεται, το βραβείο απονέμεται σε έναν Ελληνοκύπριο και έναν Τουρκοκύπριο για την προσφορά τους στην ειρήνη και τη δημοκρατία.

Τα φετινά βραβεία απονέμονται μετά θάνατον και θα παραδοθούν από τους διοργανωτές στους εκπροσώπους των βραβευθέντων.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμη ότι στο Cyprus Forum θα συμμετάσχουν 220 ομιλητές σε περισσότερες από 50 συζητήσεις, οι οποίες θα καλύψουν ευρύ φάσμα πολιτικών θεμάτων.

Κλείνοντας, το Cyprus Forum αναφέρει ότι θα συνεχίσει να ενθαρρύνει τον διάλογο μεταξύ των πλευρών και προχωρεί σε απολογία για τους χειρισμούς του.

«Ζητούμε συγγνώμη αν οι δικές μας ενέργειες έφεραν ένα βήμα πίσω τη δικοινοτική συνεργασία, στην οποία πιστεύουμε βαθύτατα. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς την ίδια κατεύθυνση με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο», καταλήγει η ανακοίνωση.