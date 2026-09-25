Αποχωρεί από το Cyprus Forum και η Meltem Onurkan-Samani: «Ο εκφοβισμός δεν μπορεί να αποδίδει»

Την απόφασή της να αποχωρήσει από το πάνελ του Cyprus Forum 2026 με τίτλο «Συνελεύσεις Πολιτών στην Κύπρο: Από τη Διαβούλευση στη Συμμετοχική Λήψη Αποφάσεων» ανακοίνωσε η ιδρυτική πρόεδρος του Cyprus Peace and Dialogue Centre (CPDC), Δρ Meltem Onurkan-Samani.

Σε δήλωσή της, αναφέρει ότι έλαβε την απόφαση «με βαθιά λύπη» και σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον Μεχμέτ Χαρμαντζί, ενώ ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στην απόφαση του Δημάρχου Λευκωσίας Χαράλαμπου Προύντζου να αποχωρήσει επίσης από τη διοργάνωση.

Η κ. Onurkan-Samani χαρακτηρίζει τη στάση του κ. Προύντζου «πράξη αλληλεγγύης» και εκτιμά ότι αποτελεί παράδειγμα του πολιτικού θάρρους που απαιτείται για την οικοδόμηση της ειρήνης στην Κύπρο.

«Δεν πρόκειται απλώς για έναν τίτλο»

Στη δήλωσή της υποστηρίζει ότι το ζήτημα που προέκυψε δεν περιορίζεται στη διαφωνία γύρω από τον τίτλο με τον οποίο παρουσιάστηκε ο Μεχμέτ Χαρμαντζί.

Όπως σημειώνει, οι τίτλοι και η ορολογία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης και κοινής συμφωνίας. Κατά την ίδια, το ουσιαστικό ζήτημα αφορά το τι συμβαίνει όταν η πίεση μιας πολιτικής δύναμης, την οποία χαρακτηρίζει «εξτρεμιστική και αποκλειστική», οδηγεί σε αυτό που η ίδια θεωρεί δημόσια υποβάθμιση ενός δημοκρατικά εκλεγμένου Τουρκοκύπριου εκπροσώπου.

«Η αποκλιμάκωση δεν μπορεί να σημαίνει ότι ζητείται από όσους υφίστανται ασέβεια να αποδεχθούν τη δημόσια υποτίμησή τους, ενώ διευκολύνονται εκείνοι που δημιούργησαν την κρίση», αναφέρει.

Προσθέτει ότι, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αποδυναμώνονται όσοι επενδύουν στην ειρήνη και τη συνεργασία και, κατά την άποψή της, αποστέλλεται προς όσους αντιτίθενται στον διάλογο το μήνυμα ότι «ο εκφοβισμός αποδίδει».

Αναφορά στο ΕΛΑΜ και στο περσινό Cyprus Forum

Η κ. Onurkan-Samani υπενθυμίζει ότι και πέρσι είχε εκφράσει σοβαρές ανησυχίες για την προγραμματισμένη συμμετοχή του ΕΛΑΜ σε συνεδρία του Cyprus Forum στο Λήδρα Πάλας.

Όπως αναφέρει, οι διοργανωτές είχαν τότε ανταποκριθεί στις ανησυχίες που εξέφρασε, γεγονός που της επέτρεψε να συμμετάσχει στη διοργάνωση.

Δηλώνει ότι ανέμενε η εμπειρία εκείνη να ενισχύσει την αποφασιστικότητα για προστασία των δικοινοτικών χώρων και πρωτοβουλιών από πολιτικές πιέσεις και εκφράζει τη λύπη της επειδή, όπως υποστηρίζει, «το ίδιο υποκείμενο πρόβλημα» επανέρχεται φέτος σε πιο επιζήμια μορφή.

«Η δημοκρατία δεν είναι μόνο η αριθμητική πλειοψηφία»

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη σχέση ομοσπονδίας, δικοινοτικής συνεργασίας και δημοκρατίας.

Όπως αναφέρει, η ομοσπονδία, η δικοινοτική συνεργασία και οι συνελεύσεις πολιτών στηρίζονται σε μια κοινή αρχή: ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να περιορίζεται στην κυριαρχία της αριθμητικής πλειοψηφίας.

Σε μια διαιρεμένη κοινωνία, προσθέτει, η κουλτούρα ειρήνης αποτελεί το κοινωνικό και πολιτικό θεμέλιο πάνω στο οποίο πρέπει να οικοδομηθούν η ομοσπονδία και η δικοινοτικότητα.

Σύμφωνα με την ίδια, αυτό προϋποθέτει ισότιμη μεταχείριση, αμοιβαία αναγνώριση, σεβασμό και ενσυναίσθηση, καθώς και εγγυήσεις ώστε η αριθμητικά μικρότερη κοινότητα ή λιγότερο ισχυρές και διαφωνούσες φωνές να μην μπορούν να φιμωθούν ή να υποβαθμιστούν.

Έλαβε υπόψη την απολογία του Cyprus Forum

Η κ. Onurkan-Samani αναφέρει ότι έχει λάβει υπόψη τη μεταγενέστερη απολογία του Cyprus Forum, σημειώνοντας ωστόσο ότι, κατά την άποψή της, η σοβαρότητα του περιστατικού δεν μπορεί να κριθεί από τον αριθμό των ομιλητών που εξακολουθούν να συμμετέχουν στη διοργάνωση.

«Η αξιοπρέπεια μιας κοινότητας και των εκλεγμένων εκπροσώπων της δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύον ζήτημα μέσα σε ένα πολύ μεγαλύτερο πρόγραμμα», αναφέρει.

Παράλληλα, δηλώνει ότι αντλεί αισιοδοξία από την απόφαση του Χαράλαμπου Προύντζου να αποχωρήσει σε ένδειξη αλληλεγγύης, αλλά και από μηνύματα ενσυναίσθησης και σεβασμού που, όπως αναφέρει, έλαβε από Ελληνοκύπριους.

Κατά την ίδια, οι αντιδράσεις αυτές αναδεικνύουν μια διαφορετική πολιτική κουλτούρα, στην οποία οι άνθρωποι υπερασπίζονται την αξιοπρέπεια της άλλης κοινότητας όπως θα υπερασπίζονταν τη δική τους.

Καταλήγοντας, ξεκαθαρίζει ότι η αποχώρησή της δεν αποτελεί απομάκρυνση από τον διάλογο.

«Είναι μια υπεράσπιση των προϋποθέσεων που καθιστούν τον διάλογο ουσιαστικό: ισότητα, θάρρος, αμοιβαία αναγνώριση, ενσυναίσθηση και σεβασμός», αναφέρει, δηλώνοντας ότι παραμένει προσηλωμένη στη συνεργασία με ανθρώπους και από τις δύο κοινότητες για ένα κοινό μέλλον στην Κύπρο.