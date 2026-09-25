Θλίψη στην Αστυνομία Κύπρου: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Αρχηγός, Τάσος Παναγιώτου

Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Αρχηγός Αστυνομίας Τάσος Παναγιώτου, ο οποίος υπηρέτησε στο Σώμα για 42 χρόνια, φτάνοντας στην ανώτατη θέση της ηγεσίας του από το 2002 μέχρι την αφυπηρέτησή του το 2006.

Η Αστυνομία Κύπρου εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατό του, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο που υπηρέτησε «με αφοσίωση και ήθος» και άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία και την εξέλιξη του Σώματος.

Ο Τάσος Παναγιώτου εντάχθηκε στις τάξεις της Αστυνομίας το 1964 και κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης σταδιοδρομίας του υπηρέτησε σε σειρά Τμημάτων, Διευθύνσεων και Υπηρεσιών.

Μεταξύ άλλων, υπηρέτησε στην Εισαγγελία και στο ΤΑΕ Λευκωσίας, διετέλεσε Βοηθός Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου και Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, ενώ ανέλαβε επίσης καθήκοντα Διοικητή της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) και Αστυνομικού Διευθυντή του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος.

Τον Φεβρουάριο του 2002 ανέλαβε καθήκοντα Υπαρχηγού Αστυνομίας και τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους διορίστηκε Αρχηγός Αστυνομίας.

Παρέμεινε στην ηγεσία του Σώματος μέχρι την αφυπηρέτησή του το 2006, συμβάλλοντας, σύμφωνα με την Αστυνομία, στην περαιτέρω ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του», αναφέρει η Αστυνομία Κύπρου.

Η κηδεία του Τάσου Παναγιώτου θα τελεστεί τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026, στις 3 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στον Στρόβολο. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 2 το απόγευμα.