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ΥΠΟΙΚ: «Δεν μένουμε απαθείς» απέναντι στην ακρίβεια

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Το Υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι αξιολογεί καθημερινά τις επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων και επεξεργάζεται πρόσθετες παρεμβάσεις

Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ακρίβειας και των γεωπολιτικών εξελίξεων επεξεργάζεται το Υπουργείο Οικονομικών. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι ήδη εφαρμόζονται συγκεκριμένα μέτρα ανακούφισης, με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες, ενώ παράλληλα εξετάζονται πρόσθετες παρεμβάσεις, οι οποίες αναμένεται να κατατεθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Μεταξύ των μέτρων που βρίσκονται σε ισχύ, ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Βασικά προϊόντα με μηδενικό ΦΠΑ, όπως φρέσκα φρούτα και λαχανικά, το κρέας, τα πουλερικά και τα ψάρια, το παιδικό γάλα, οι πάνες για παιδιά και ενήλικες και τα είδη γυναικείας υγιεινής
  • Μειωμένος ΦΠΑ 5% στον ηλεκτρισμό, όπου ωφελούνται περίπου 33.000 νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα και μονογονεϊκές οικογένειες.
  • Μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης κατά 8,33 σεντ/λίτρο.
  • Αύξηση στο επίδομα τέκνου με αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων.
  • Υπενθυμίζονται επίσης τα σημαντικά οφέλη προς τους εργαζόμενους και τα νοικοκυριά από τη φορολογική μεταρρύθμιση και ειδικά την αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος στις €22.000 και τις σημαντικές εκπτώσεις.

 

«Δεν μένουμε απαθείς»

Η κυβέρνηση επιχειρεί, παράλληλα, να απαντήσει στις διαμαρτυρίες για την ακρίβεια.

Το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι «κατανοούμε τις όποιες διαμαρτυρίες ως δημοκρατικό δικαίωμα. Όμως η κυβέρνηση δεν μένει απαθής, αλλά αντίθετα εξαντλεί κάθε δυνατότητα να ανταποκριθεί, πάντοτε στο πλαίσιο της διατήρησης υγιών δημοσιοοικονομικών και των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών της».

#ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ #ΑΚΡΙΒΕΙΑ

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