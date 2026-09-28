ΥΠΟΙΚ: Εξαντλείται κάθε δυνατότητα για μέτρα κατά της ακρίβειας

Η κυβέρνηση εξαντλεί κάθε δυνατότητα για να στηρίξει τους πολίτες απέναντι στην ακρίβεια, πάντοτε στο πλαίσιο της διατήρησης υγιών δημοσιονομικών και της τήρησης των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών της, αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι επιπτώσεις τους στην καθημερινότητα των πολιτών αξιολογούνται σε καθημερινή βάση. Παράλληλα, έχουν ήδη ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα ανακούφισης από την ακρίβεια, με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες.

Στα μέτρα που βρίσκονται σε ισχύ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, βασικά προϊόντα με μηδενικό ΦΠΑ, όπως τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, το κρέας, τα πουλερικά και τα ψάρια, καθώς και το παιδικό γάλα, οι πάνες για παιδιά και ενήλικες και τα είδη γυναικείας υγιεινής.

Περιλαμβάνεται επίσης μειωμένος ΦΠΑ 5% στον ηλεκτρισμό, από τον οποίο επωφελούνται περίπου 33.000 νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα και μονογονεϊκές οικογένειες, μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης κατά 8,33 σεντ το λίτρο, καθώς και αύξηση του επιδόματος τέκνου μέσω της διεύρυνσης των εισοδηματικών κριτηρίων.

Το Υπουργείο υπενθυμίζει ακόμη τα σημαντικά οφέλη για εργαζομένους και νοικοκυριά από τη φορολογική μεταρρύθμιση, και ειδικότερα την αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος στις €22.000 και τις σημαντικές εκπτώσεις.

«Τα πιο πάνω αποτελούν την έμπρακτη διοχέτευση του οφέλους στην κοινωνία από την υπεύθυνη οικονομική πολιτική, τα δημοσιονομικά πλεονάσματα και τη μείωση του δημόσιου χρέους. Η κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη συνεχίζει να παρακολουθεί τις ανάγκες των πολιτών και ήδη το Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται πρόσθετα μέτρα για κατάθεση στο Υπουργικό Συμβούλιο».

«Κατανοούμε τις όποιες διαμαρτυρίες ως δημοκρατικό δικαίωμα. Όμως η κυβέρνηση δεν μένει απαθής, αλλά αντίθετα εξαντλεί κάθε δυνατότητα να ανταποκριθεί, πάντοτε στο πλαίσιο της διατήρησης υγιών δημοσιοοικονομικών και των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών της», καταλήγει το Υπουργείο.

Πηγή: ΚΥΠΕ