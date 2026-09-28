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Άνοδος στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,33% και έκλεισε στις 317,52 μονάδες, με τον ημερήσιο τζίρο να ανέρχεται σε €238.610,39.

Με άνοδο ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Δευτέρας το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,33%, κλείνοντας στις 317,52 μονάδες.

Άνοδο 0,32% σημείωσε και ο Δείκτης FTSE/CySE 20, ο οποίος έκλεισε στις 186,56 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε στα €238.610,39.

Ο δείκτης της Κύριας Αγοράς κατέγραψε άνοδο 0,68%, ενώ ο δείκτης των Ξενοδοχείων ενισχύθηκε κατά 0,74%. Αντίθετα, η Εναλλακτική Αγορά υποχώρησε κατά 0,72%, ενώ οι Επενδυτικές Εταιρείες παρέμειναν αμετάβλητες.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου, με συναλλαγές ύψους €148.726. Η μετοχή ενισχύθηκε κατά 0,09% και έκλεισε στα €10,70.

Ακολούθησαν η Δήμητρα Επενδυτική με €26.857, χωρίς μεταβολή στα €1,35, τα Τσιμεντοποιία Βασιλικού με €16.548, σημειώνοντας άνοδο 2,44% και κλείνοντας στα €6,30, η Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων με €14.258, καταγράφοντας πτώση 3,60% στα €1,34, και η Πετρολίνα με €12.542, σημειώνοντας πτώση 1,63% και κλείνοντας στα €1,21.

Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 8 κινήθηκαν ανοδικά, 5 πτωτικά και 1 παρέμεινε αμετάβλητη.

Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 106.

Πηγή: ΚΥΠΕ

#ΧΑΚ #Χρηματιστήριο

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