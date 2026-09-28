ΣΥΚΑΛΑ: Ζητά ενημέρωση για τα κρατικά ακίνητα που προορίζονταν για το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης

Ενημέρωση για την πορεία των κρατικών ακινήτων που είχε αποφασιστεί να διατεθούν στο Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης ζητά ο Σύνδεσμος Καταθετών Λαϊκής Τράπεζας (ΣΥΚΑΛΑ), με ανοικτή επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ο Σύνδεσμος συνδέει το αίτημά του με το νέο σχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, βάσει του οποίου περισσότερα από 570 κρατικά οικόπεδα θα παραχωρηθούν σε δικαιούχους στο 25% της αγοραίας αξίας τους.

Ο ΣΥΚΑΛΑ διευκρινίζει ότι δεν διαφωνεί με την αξιοποίηση της κρατικής περιουσίας για στεγαστικούς σκοπούς, την οποία αντίθετα επικροτεί. Ωστόσο, εγείρει ερωτήματα για τη διαφορετική, όπως αναφέρει, αντιμετώπιση των ακινήτων που είχαν προοριστεί για το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης.

Στην επιστολή σημειώνεται ότι έχουν περάσει περίπου οκτώ χρόνια από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, τον Νοέμβριο του 2017, για διάθεση κρατικών ακινήτων στο Ταμείο. Σύμφωνα με τον ΣΥΚΑΛΑ, η απόφαση υποβλήθηκε στη Βουλή, συζητήθηκε και ψηφίστηκε σε νόμο.

Ο Σύνδεσμος υποστηρίζει ότι τα ακίνητα παραμένουν μέχρι σήμερα αναξιοποίητα, εξαιτίας νομικών και διοικητικών εκκρεμοτήτων, και ζητά να πληροφορηθεί γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταβίβασή τους στο Ταμείο.

Ειδικότερα, ζητά ενημέρωση για την υφιστάμενη κατάσταση των ακινήτων, τους συγκεκριμένους λόγους που εξακολουθούν να εμποδίζουν την καθαρή μεταβίβασή τους, καθώς και για το κυβερνητικό χρονοδιάγραμμα οριστικής διευθέτησης του ζητήματος.

Ως εναλλακτική λύση, ο ΣΥΚΑΛΑ εισηγείται την αποδέσμευση των συγκεκριμένων ακινήτων από το Ταμείο και την αντικατάστασή τους με πίστωση ύψους €100 εκατ. στο Ταμείο. Όπως αναφέρει, το ποσό αντιστοιχούσε στην εκτιμημένη αξία των ακινήτων το 2017 και ενδεχομένως να είναι σήμερα υψηλότερο.

«Δεν ζητάμε προνομιακή μεταχείριση», αναφέρει ο ΣΥΚΑΛΑ, υπογραμμίζοντας ότι η συνέπεια στην εφαρμογή των αποφάσεων της Πολιτείας και η ίση αντιμετώπιση «επιβάλλεται».

Ο Σύνδεσμος ζητά σύντομη, σαφή και γραπτή απάντηση στα ερωτήματά του. Η επιστολή κοινοποιείται στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, στα κοινοβουλευτικά κόμματα και στους βουλευτές.

Πηγή: ΚΥΠΕ