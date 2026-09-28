Διαμαρτυρία ΑΚΕΛ και Άμεσης Δημοκρατίας έξω από ΥΠΟΙΚ για την ακρίβεια: «Πάρτε μέτρα κύριε Πρόεδρε, δεν πάει άλλο» το μήνυμα Στεφάνου (φώτος + βίντεο)

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η διαδήλωση που διοργανώνει το ΑΚΕΛ έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, διεκδικώντας έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στα καύσιμα και γενικότερα της ακρίβειας. Μεταξύ των αιτημάτων που προβάλλονται είναι η καταβολή επιδόματος μετακίνησης, η ενίσχυση για τη θέρμανση και η μείωση κατά 50% των αδειών κυκλοφορίας για τα φτωχότερα νοικοκυριά.

Στη διαμαρτυρία συμμετέχει και η Άμεση Δημοκρατία, το οποίο απηύθυνε κάλεσμα προς τα μέλη και τους υποστηρικτές του μέσω ανάρτησης στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ, καλώντας τους να δώσουν το παρών στην κινητοποίηση.

Η ακρίβεια μάς αφορά όλους. Αύριο, Δευτέρα 28/9, στις 18:00, η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου συμμετέχει στην κινητοποίηση κατά της ακρίβειας, έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Μέλη και φίλοι από όλες τις πόλεις δίνουμε μαζί το παρών. Ελάτε μαζί μας! https://t.co/r8J4iEleat — Άμεση Δημοκρατία Κύπρου (@AmesiDemocraCY) September 27, 2026

Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, ο οποίος κάλεσε την κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα για την προστασία της κοινωνίας από το αυξανόμενο κόστος ζωής. Όπως ανέφερε, η σημερινή κινητοποίηση δίνει φωνή στην απαίτηση της πλειοψηφίας της κοινωνίας να ανακοπεί το κύμα ακρίβειας που, όπως είπε, εξαντλεί μισθούς και εισοδήματα από τις πρώτες ημέρες κάθε μήνα.

Ο κ. Στεφάνου υποστήριξε ότι, ενώ άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πολιτών, η κυβέρνηση περιορίζεται στο να «παρακολουθεί την κατάσταση». Τόνισε ότι το κόστος των καυσίμων, του ηλεκτρισμού, της θέρμανσης, της στέγασης και βασικών αγαθών ασκεί ιδιαίτερες πιέσεις στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η ακρίβεια αυξάνει τα κρατικά έσοδα μέσω του ΦΠΑ και των φόρων κατανάλωσης.