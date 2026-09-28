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Διαμαρτυρία ΑΚΕΛ και Άμεσης Δημοκρατίας έξω από ΥΠΟΙΚ για την ακρίβεια: «Πάρτε μέτρα κύριε Πρόεδρε, δεν πάει άλλο» το μήνυμα Στεφάνου (φώτος + βίντεο)

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Επίδομα μετακίνησης, ενίσχυση θέρμανσης, φθηνότερες άδειες κυκλοφορίας και μόνιμος μειωμένος ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια βρίσκονται στο επίκεντρο των αιτημάτων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η διαδήλωση που διοργανώνει το ΑΚΕΛ έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, διεκδικώντας έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στα καύσιμα και γενικότερα της ακρίβειας. Μεταξύ των αιτημάτων που προβάλλονται είναι η καταβολή επιδόματος μετακίνησης, η ενίσχυση για τη θέρμανση και η μείωση κατά 50% των αδειών κυκλοφορίας για τα φτωχότερα νοικοκυριά.

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Στη διαμαρτυρία συμμετέχει και η Άμεση Δημοκρατία, το οποίο απηύθυνε κάλεσμα προς τα μέλη και τους υποστηρικτές του μέσω ανάρτησης στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ, καλώντας τους να δώσουν το παρών στην κινητοποίηση.

Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, ο οποίος κάλεσε την κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα για την προστασία της κοινωνίας από το αυξανόμενο κόστος ζωής. Όπως ανέφερε, η σημερινή κινητοποίηση δίνει φωνή στην απαίτηση της πλειοψηφίας της κοινωνίας να ανακοπεί το κύμα ακρίβειας που, όπως είπε, εξαντλεί μισθούς και εισοδήματα από τις πρώτες ημέρες κάθε μήνα.

Ο κ. Στεφάνου υποστήριξε ότι, ενώ άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πολιτών, η κυβέρνηση περιορίζεται στο να «παρακολουθεί την κατάσταση». Τόνισε ότι το κόστος των καυσίμων, του ηλεκτρισμού, της θέρμανσης, της στέγασης και βασικών αγαθών ασκεί ιδιαίτερες πιέσεις στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η ακρίβεια αυξάνει τα κρατικά έσοδα μέσω του ΦΠΑ και των φόρων κατανάλωσης.

 

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Παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΑΚΕΛ, ο ΓΓ του κόμματος έκανε λόγο για επίδομα μετακίνησης για χαμηλά και μεσαία νοικοκυριά με παιδιά, στοχευμένη οικονομική ενίσχυση για θέρμανση ενόψει του χειμώνα, μείωση κατά 50% στις άδειες κυκλοφορίας για τα φτωχότερα νοικοκυριά, μόνιμο ΦΠΑ 5% στην ηλεκτρική ενέργεια, τερματισμό της διπλής φορολογίας στα καύσιμα, στήριξη για επιτόκια και ενοίκια, καθώς και πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης παλαιών κατοικιών.

«Πάρτε μέτρα κύριε Πρόεδρε, δεν πάει άλλο με την ακρίβεια», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι χρηματοδότησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου στήριξης, αλλά αυτό που απουσιάζει είναι η πολιτική βούληση της κυβέρνησης.

Μετά την ομιλία, ο κ. Στεφάνου παρέδωσε υπόμνημα σε εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών με τα αιτήματα, καθώς οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα κατά της ακρίβειας.

 

Άμεση Δημοκρατία: Προτεραιότητα του κόμματος να μειωθεί η ακρίβεια

Την επιτακτική ανάγκη να παρθούν μέτρα κατά της ακρίβειας εξέφρασε και η βουλεύτρια της Άμεσης Δημοκρατίας, Νταϊάνα Κωνσταντινίδη, η οποία αναφέρθηκε και στην καμπάνια του κόμματος, δηλώνοντας πως ως «Άμεση Δημοκρατία δεν μένουμε στα λόγια».

Ο επίσης βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Γιάννης Λαούρης αναφέρθηκε σε αντίστοιχα μέτρα που πάρθηκαν από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με τη μείωση του ΦΠΑ μεταξύ άλλων για το ρεύμα. Μάλιστα, ο βουλευτής ανακοίνωσε πως η Άμεση Δημοκρατία θα προβεί σε νέα διαμαρτυρία έξω από το Προεδρικό στις 17 Οκτωβρίου.

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