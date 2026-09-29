Η ΟΕΒ ενισχύει τη δράση της στην Αμυντική και Διαστημική Βιομηχανία

Στο πλαίσιο της αναβαθμισμένης δράσης της στους ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς της αμυντικής και διαστημικής βιομηχανίας, η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) συμμετείχε στο Defence Industry Info Day & στο Greece–Cyprus Defence Industry Day, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 24 Σεπτεμβρίου 2026.

Την εκδήλωση διοργάνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, με τη συμμετοχή του Υπουργείου Άμυνας της Κύπρου και εκπροσώπων επιχειρήσεων και φορέων από την Ελλάδα και την Κύπρο. Την ΟΕΒ εκπροσώπησε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, Μιχάλης Γρηγορίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αμυντική και η διαστημική βιομηχανία αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη στρατηγική και οικονομική σημασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι δύο τομείς, προστίθεται, είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένοι, καθώς οι διαστημικές τεχνολογίες, οι δορυφορικές επικοινωνίες, τα συστήματα παρατήρησης, η κυβερνοασφάλεια και οι προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν κρίσιμες υποδομές για την άμυνα και την ασφάλεια.

Η σύζευξη άμυνας και διαστήματος, τονίζεται, δημιουργεί ένα νέο πεδίο τεχνολογικής και βιομηχανικής ανάπτυξης, με σημαντικές δυνατότητες για έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, προσέλκυση επενδύσεων και δημιουργία νέων συνεργασιών. Παράλληλα, ενισχύει την ανθεκτικότητα, τη στρατηγική αυτονομία και την ικανότητα της Ευρώπης να ανταποκρίνεται στις νέες γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις.

Όπως υποστηρίζει η Ομοσπονδία, για την Κύπρο, οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν σημαντικές προοπτικές. Το εγχώριο οικοσύστημα αμυντικής και διαστημικής βιομηχανίας, εκτιμά, διαθέτει επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς με τεχνογνωσία σε τομείς όπως η πληροφορική, οι επικοινωνίες, τα μη επανδρωμένα συστήματα, οι δορυφορικές εφαρμογές, η κυβερνοασφάλεια και άλλες προηγμένες τεχνολογίες, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο σε πολιτικές όσο και σε αμυντικές εφαρμογές.

Η ΟΕΒ ενισχύει συνεχώς τη δράση και την παρουσία της στους δύο αυτούς στρατηγικούς τομείς, με στόχο να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός ισχυρότερου και περισσότερο εξωστρεφούς κυπριακού οικοσυστήματος άμυνας και διαστήματος, καθώς και στην ουσιαστικότερη διασύνδεση της βιομηχανίας με την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία.

Στην κατεύθυνση αυτή, η ΟΕΒ προχωρεί στην ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών για την αμυντική και διαστημική βιομηχανία προς όφελος της κυπριακής οικονομίας.