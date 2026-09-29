Περισσότερα κέρδη για τη Μιτσίδης παρά τη μείωση των πωλήσεων

Αυξημένα κέρδη κατέγραψε η εταιρεία Μιτσίδης το πρώτο εξάμηνο του 2026, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών της.

Το καθαρό κέρδος μετά τη φορολογία αυξήθηκε στα €727,1 χιλ. από €640 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Ο κύκλος εργασιών του συγκροτήματος μειώθηκε κατά 1,05% υποχωρώντας στα €18,9 εκατ. από €19,1 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα έξοδα πωλήσεων, προώθησης και διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν στα €4,2 εκατ. από €4 εκατ. ενώ τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης μειώθηκαν στις €163,2 χιλ. από €217,8 χιλ.