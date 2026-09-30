Κύπρος και Ινδία ενισχύουν τη ναυτιλιακή τους συνεργασία

Την πρώτη της συνεδρία πραγματοποίησε την Τρίτη στη Λεμεσό η Κοινή Ναυτιλιακή Επιτροπή Κύπρου – Ινδίας, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Εμπορικής Ναυτιλίας που υπέγραψαν οι δύο χώρες το 2017.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, η Επιτροπή λειτουργεί ως μηχανισμός ενίσχυσης του θεσμικού διαλόγου και ανάπτυξης της ναυτιλιακής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ινδίας. Παράλληλα, παρέχει το πλαίσιο για την εξέταση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος και την προώθηση συγκεκριμένων δράσεων.

Τη συνεδρία προήδρευσαν ο Δρ Θεόδουλος Μεσημέρης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, και ο Venkatesapathy S., Γενικός Διευθυντής για θέματα διεθνούς συνεργασίας του Υπουργείου Λιμένων, Ναυτιλίας και Υδάτινων Οδών της Ινδίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι ναυτιλιακοί τομείς και τα ναυτιλιακά οικοσυστήματα των δύο χωρών. Από κυπριακής πλευράς παρουσιάστηκε ο τομέας της κυπριακής ναυτιλίας, καθώς και το ευρύ φάσμα ναυτιλιακών και συναφών υπηρεσιών που προσφέρει η Κύπρος ως ολοκληρωμένο ναυτιλιακό κέντρο.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ναυτιλιακών βιομηχανιών τους, καθώς και για βέλτιστες πρακτικές, πολιτικές και στρατηγικές σε βασικούς τομείς αρμοδιότητας και λειτουργίας των δύο Υπουργείων.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με ιδιαίτερη έμφαση στη ναυτική εκπαίδευση και κατάρτιση και στις δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων στον ναυτιλιακό τομέα των δύο χωρών. Εξετάστηκε επίσης η συνεργασία Κύπρου και Ινδίας στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), καθώς και άλλα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Η συνεδρία εντάσσεται στο Κοινό Σχέδιο Δράσης Κύπρου – Ινδίας και πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ινδία. Συνδέεται επίσης με την κοινή βούληση του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού της Ινδίας, Shri Narendra Modi, για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων, με τη ναυτιλία να αποτελεί σημαντικό πεδίο συνεργασίας.

Στο περιθώριο της επίσκεψης της ινδικής αντιπροσωπείας συζητήθηκε και η επικείμενη επίσκεψη της Υφυπουργού Ναυτιλίας στην Ινδία. Η Υφυπουργός θα συνοδεύεται από κυπριακή ναυτιλιακή επιχειρηματική αντιπροσωπεία, με στόχο τη διεξαγωγή Ναυτιλιακού Επιχειρηματικού Φόρουμ στη Μουμπάι εντός Νοεμβρίου.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη διοργάνωση του Φόρουμ. Συμφωνήθηκε επίσης η συνεργασία της ινδικής πλευράς με τον ιδιωτικό τομέα και τα βιομηχανικά επιμελητήρια της χώρας για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επίσκεψη αναμένεται να συμβάλει περαιτέρω στην ενίσχυση των θεσμικών και επιχειρηματικών σχέσεων και στην ανάδειξη νέων ευκαιριών συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Πηγή: ΚΥΠΕ