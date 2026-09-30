Ελληνικά

| English

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Συναγερμός στο ΝΑΤΟ μετά τη ρωσική προειδοποίηση για το Καλίνινγκραντ – Η Μόσχα απειλεί για χρήση ακόμη και πυρηνικών όπλων

Στο μικροσκόπιο τα προεκλογικά SMS και τηλεφωνήματα – Προειδοποιήσεις σε υποψηφίους από την Αρχή Δεδομένων

Header Image
Author Thumbnail

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέτασε παράπονα για τηλεφωνικές κλήσεις και μηνύματα πολιτικού περιεχομένου κατά τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2026.

Με προειδοποιήσεις και συστάσεις ολοκλήρωσε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα την εξέταση 10 από τα 24 παράπονα που υποβλήθηκαν κατά την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον Μάιο του 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής, τα υπόλοιπα 14 παράπονα κρίθηκαν αβάσιμα ή δεν κατέστη δυνατό να διερευνηθούν, καθώς δεν υποβλήθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία, ενώ ορισμένα αποσύρθηκαν από τους παραπονούμενους.

Η Αρχή σημειώνει ακόμη ότι τα παράπονα που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της εκλογικής διαδικασίας της 24ης Μαΐου 2026 ήταν περιορισμένα σε σύγκριση με τον αντίστοιχο αριθμό κατά προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες.

Τα παράπονα αφορούσαν τηλεφωνικές κλήσεις και ή μηνύματα SMS πολιτικού περιεχομένου ή προώθησης υποψηφιοτήτων. Από το σύνολο των 24 παραπόνων, τα 21 στρέφονταν εναντίον υποψηφίων πολιτικών κομμάτων και τα τρία εναντίον πολιτικών κομμάτων.

Ειδικότερα, καταγγέλθηκε η λήψη ανεπιθύμητων τηλεφωνικών κλήσεων, μηνυμάτων SMS και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Υποβλήθηκε επίσης ένα παράπονο για αναφώνηση ονόματος κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας.

Η Αρχή αναφέρει ότι τρία παράπονα διερευνήθηκαν πλήρως και επιβλήθηκε η διοικητική κύρωση της προειδοποίησης. Για άλλα επτά παράπονα, τα οποία επίσης διερευνήθηκαν πλήρως, διατυπώθηκαν συστάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ

#ΠΟΛΙΤΙΚΗ #ΕΚΛΟΓΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα