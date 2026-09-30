Στο μικροσκόπιο τα προεκλογικά SMS και τηλεφωνήματα – Προειδοποιήσεις σε υποψηφίους από την Αρχή Δεδομένων

Με προειδοποιήσεις και συστάσεις ολοκλήρωσε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα την εξέταση 10 από τα 24 παράπονα που υποβλήθηκαν κατά την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον Μάιο του 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής, τα υπόλοιπα 14 παράπονα κρίθηκαν αβάσιμα ή δεν κατέστη δυνατό να διερευνηθούν, καθώς δεν υποβλήθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία, ενώ ορισμένα αποσύρθηκαν από τους παραπονούμενους.

Η Αρχή σημειώνει ακόμη ότι τα παράπονα που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της εκλογικής διαδικασίας της 24ης Μαΐου 2026 ήταν περιορισμένα σε σύγκριση με τον αντίστοιχο αριθμό κατά προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες.

Τα παράπονα αφορούσαν τηλεφωνικές κλήσεις και ή μηνύματα SMS πολιτικού περιεχομένου ή προώθησης υποψηφιοτήτων. Από το σύνολο των 24 παραπόνων, τα 21 στρέφονταν εναντίον υποψηφίων πολιτικών κομμάτων και τα τρία εναντίον πολιτικών κομμάτων.

Ειδικότερα, καταγγέλθηκε η λήψη ανεπιθύμητων τηλεφωνικών κλήσεων, μηνυμάτων SMS και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Υποβλήθηκε επίσης ένα παράπονο για αναφώνηση ονόματος κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας.

Η Αρχή αναφέρει ότι τρία παράπονα διερευνήθηκαν πλήρως και επιβλήθηκε η διοικητική κύρωση της προειδοποίησης. Για άλλα επτά παράπονα, τα οποία επίσης διερευνήθηκαν πλήρως, διατυπώθηκαν συστάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ