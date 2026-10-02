Κομισιόν: Ανοιχτή η εθνική ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, με όρο τη δημοσιονομική πειθαρχία

Ανοιχτή παραμένει η δυνατότητα για τα κράτη μέλη να ζητήσουν την ενεργοποίηση της εθνικής ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα οικονομίας, Μπάλας Ουζβάρι.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τις επιστολές του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, με τις οποίες ζητείται μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους και του πληθωρισμού, ο κ. Ουζβάρι ανέφερε ότι η Ιταλία έχει ήδη υποβάλει σχετικό αίτημα.

«Έχουμε λάβει αίτημα ενεργοποίησης από την Ιταλία, πριν από δύο εβδομάδες περίπου, και αξιολογείται από την Επιτροπή», είπε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν συνολικά ενδείξεις από δύο κράτη μέλη πως επιθυμούν να ακολουθήσουν την ίδια κατεύθυνση.

Η Ελλάδα έχει ζητήσει από τον περασμένο Αύγουστο την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθεί και η ενέργεια στη ρήτρα που προβλέπεται στο πρόγραμμα SAFE για την άμυνα.

Ο εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι η Επιτροπή έχει από τις αρχές του καλοκαιριού προτείνει την επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής από την άμυνα και στην ενέργεια, «προκειμένου να δοθεί δημοσιονομικός χώρος στα κράτη-μέλη για τη λήψη μέτρων ως αντίδραση στην ενεργειακή κρίση».

Η πρωτοβουλία επιτρέπει συνολική απόκλιση 0,6% του ΑΕΠ από την πορεία των καθαρών δαπανών, για την περίοδο από τον Φεβρουάριο του 2026 έως το τέλος του 2028.

«Η πόρτα είναι ανοιχτή για τα κράτη μέλη να υποβάλουν αίτημα για την ενεργοποίηση της εθνικής ρήτρας διαφυγής, είτε για την άμυνα είτε για την ενέργεια», δήλωσε ο κ. Ουζβάρι. Σημείωσε ακόμη ότι «τα τελευταία χρόνια έχουμε δείξει ότι δικαιολογείται να προτείνουμε πρωτοβουλίες που επιτρέπουν στοχευμένες ευελιξίες».

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα δημοσιονομικής αυστηρότητας. «Έχουμε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο σε ισχύ και είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλίζεται η δημοσιονομική βιωσιμότητα», τόνισε, υπενθυμίζοντας ότι τα κράτη μέλη πρέπει να τηρούν τα ανώτατα όρια καθαρών δαπανών που έχουν συμφωνηθεί στα μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά-διαρθρωτικά σχέδια.

Όπως υπογράμμισε, η ευελιξία «δεν μπορεί να γίνει εις βάρος μιας συνολικής δέσμευσης στη δημοσιονομική πειθαρχία».

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει άλλο εργαλείο ευελιξίας πέρα από την εθνική ρήτρα διαφυγής, ο κ. Ουζβάρι απάντησε ότι γνωρίζει δύο τρόπους: την εθνική και τη γενική ρήτρα διαφυγής, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Εκπρόσωπος της Κομισιόν επιβεβαίωσε στο ΚΥΠΕ ότι η επιστολή του κ. Μητσοτάκη έχει παραληφθεί από την πρόεδρο της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ η επιστολή της κ. Μελόνι δεν έχει ακόμη παραληφθεί.

Κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, η επικεφαλής εκπρόσωπος Πάουλα Πίνιο επιβεβαίωσε επίσης την παραλαβή κοινής επιστολής των πρωθυπουργών της Ιταλίας και της Τσεχίας, Τζόρτζια Μελόνι και Αντρέι Μπάμπις, για το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS).

«Εξετάζουμε το περιεχόμενό της», ανέφερε, σημειώνοντας ότι είναι συνηθισμένο, ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί σε δύο εβδομάδες, να λαμβάνονται από τα κράτη μέλη «συνεισφορές, ιδέες και προτάσεις». Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής.

Πηγή: ΚΥΠΕ