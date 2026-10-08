Στρατηγική επέκταση της Teroxx στην Κύπρο- Νέα κεντρικά γραφεία στην Λευκωσία

Η Teroxx, μια ευρωπαϊκή εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες σε ιδιώτες πελάτες, οικογενειακά επενδυτικά γραφεία (family offices) και θεσμικούς επενδυτές, ενισχύει την παρουσία της στην Κύπρο μέσω νέων κεντρικών γραφείων, τα οποία φιλοδοξούν να συνδυάσουν τη διεθνή επιχειρηματική δραστηριότητα, τις θεσμικές συνεργασίες, την καινοτομία και τον σύγχρονο πολιτισμό.

Η επένδυση αντανακλά την αυξανόμενη ελκυστικότητα της Κύπρου για επιχειρήσεις με διεθνή προσανατολισμό, οι οποίες αναζητούν μια ευρωπαϊκή βάση που συνδυάζει την πρόσβαση στην Ενιαία Αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα ισχυρό οικοσύστημα επαγγελματικών υπηρεσιών, τη διεθνή διασυνδεσιμότητα και ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον για την τεχνολογία και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Για τον Invest Cyprus, η επέκταση της Teroxx αντικατοπτρίζει παράλληλα τη στρατηγική κατεύθυνση της χώρας για προσέλκυση επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας, από επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ουσιαστική δραστηριότητα, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, αξιοποιούν το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό και συμβάλλουν με εξειδικευμένη τεχνογνωσία στην κυπριακή οικονομία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Invest Cyprus, κ. Μάριος Ταννούσης, δήλωσε:

«Χαιρετίζουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση την περαιτέρω επέκταση της Teroxx στη Λευκωσία και συγχαίρουμε τον Christoph Pliessnig και την ομάδα του για αυτό το σημαντικό ορόσημο. Η απόφασή τους να ενισχύσουν την παρουσία τους στην Κύπρο αποτελεί μια ακόμη θετική ένδειξη της ικανότητας της χώρας μας όχι μόνο να προσελκύει διεθνείς επιχειρήσεις, αλλά και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή τους.

Η Κύπρος προσφέρει έναν ισχυρό συνδυασμό πλεονεκτημάτων, που περιλαμβάνει τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα εξωστρεφές επιχειρηματικό περιβάλλον, υψηλού επιπέδου επαγγελματικές υπηρεσίες, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και στρατηγική διασυνδεσιμότητα με την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τις διεθνείς αγορές.

Στόχος μας είναι η προσέλκυση επενδύσεων που δημιουργούν πραγματική και διαχρονική αξία για την οικονομία. Το επόμενο κεφάλαιο της επενδυτικής πορείας της Κύπρου δεν θα καθοριστεί μόνο από τον αριθμό των εταιρειών που επιλέγουν τη χώρα μας, αλλά κυρίως από την ποιότητα των δραστηριοτήτων τους, την τεχνογνωσία που μεταφέρουν, τις θέσεις εργασίας και τις ευκαιρίες που δημιουργούν, καθώς και τη συμβολή τους στον μετασχηματισμό της οικονομίας μας.

Προσβλέπουμε στη συνέχιση της συνεργασίας μας με την Teroxx, στηρίζοντας την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στην Κύπρο».

Ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Teroxx, κ. Christoph Pliessnig, δήλωσε:

«Η Κύπρος αποτελεί σημαντικό μέρος της πορείας μας και η λειτουργία των νέων κεντρικών γραφείων μας στη Λευκωσία συνιστά ένα φυσικό επόμενο βήμα στην ανάπτυξή μας. Αντιμετωπίζουμε την Κύπρο ως μια στρατηγική ευρωπαϊκή βάση, από την οποία μπορούμε να εξυπηρετούμε διεθνείς πελάτες, συνδυάζοντας τα πρότυπα της παραδοσιακής ιδιωτικής τραπεζικής με τις ευκαιρίες που δημιουργεί η οικονομία των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Η απόφασή μας να επεκταθούμε στη Λευκωσία αντικατοπτρίζει τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας προς την Κύπρο, το επαγγελματικό της οικοσύστημα και την αναπτυσσόμενη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα. Επιδιώκουμε η παρουσία μας εδώ να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο, μέσα από την προσέλκυση ταλέντων, την ενίσχυση των σχέσεών μας με θεσμικούς πελάτες και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου η χρηματοοικονομική τεχνογνωσία, η τεχνολογία και η δημιουργικότητα μπορούν να συνυπάρχουν.

Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που συνεχίζουμε να χτίζουμε το μέλλον μας στην Κύπρο και προσβλέπουμε στη συμβολή μας στην περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας ως αξιόπιστου προορισμού για τη διεθνή χρηματοοικονομική καινοτομία».