Η εμπειρία των τεσσάρων χωρών αναδεικνύει τη διαφορά ανάμεσα στην εξυγίανση των τραπεζών και την λύση του προβλήματος της υπερχρέωσης του ιδιωτικού τομέα. Παρά τις διαφορετικές επιλογές, κοινή κατεύθυνση υπήρξε η απομάκρυνση των Κόκκινων Δανείων από τις τράπεζες, η ανάπτυξη μηχανισμών διαχείρισης και η αξιοποίηση των εξασφαλίσεων.

Ιρλανδία: Κεντρική διαχείριση μέσω NAMA

Η Ιρλανδία δημιούργησε το 2009 τη National Asset Management Agency (NAMA), μετά την κατάρρευση της αγοράς ακινήτων. Στον φορέα μεταφέρθηκαν κυρίως μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια, συνδεδεμένα με την ανάπτυξη γης και τα ακίνητα. Η NAMA απέκτησε περιουσιακά στοιχεία ονομαστικής αξίας περίπου 74,4 δισ. ευρώ, καταβάλλοντας 31,8 δισ. ευρώ.

Η πώληση ακινήτων αποτέλεσε βασικό εργαλείο ανάκτησης των δανείων. Παράλληλα, εφαρμόστηκαν αναδιαρθρώσεις στεγαστικών δανείων και διαδικασίες προσωπικής αφερεγγυότητας. Η NAMA ολοκλήρωσε τις εργασίες της με θετικό αποτέλεσμα, χωρίς όμως να εξαφανιστεί το πρόβλημα των νοικοκυριών. Πολλά στεγαστικά δάνεια πέρασαν σε μη τραπεζικούς οργανισμούς. Η συγκεντρωτική διαχείριση επιτάχυνε την εκκαθάριση χαρτοφυλακίων αλλά δεν υποκατέστησε τις λύσεις για τους οφειλέτες.

Ισπανία: Η «bad bank» και τα ακίνητα

Η Ισπανία δημιούργησε το 2012 τη Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), μια «bad bank». Στον φορέα μεταφέρθηκαν προβληματικά δάνεια και ακίνητα ονομαστικής αξίας άνω των 107 δισ. ευρώ, από τράπεζες που χρειάζονταν κρατική στήριξη.

Η στρατηγική περιλάμβανε αναδιαρθρώσεις, πωλήσεις χαρτοφυλακίων και εκποιήσεις ακινήτων. Η SAREB, ωστόσο, δεν απέφυγε τις ζημιές. Το 2022 το κράτος αύξησε τη συμμετοχή του στο 50,1%. Η μεταφορά των δανείων εκτός τραπεζών άλλαξε τον φορέα διαχείρισης του κόστους, όχι το ίδιο το κόστος.

Ελλάδα: Ο «Ηρακλής» και εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων

Στην Ελλάδα, τα ΜΕΔ έφθασαν σχεδόν στο 49% του συνολικού χαρτοφυλακίου των τραπεζών το 2017. Το 2019 ενεργοποιήθηκε το πρόγραμμα «Ηρακλής», μέσω του οποίου οι τράπεζες τιτλοποίησαν προβληματικά δάνεια και τα μετέφεραν σε εταιρείες ειδικού σκοπού. Το δημόσιο παρείχε εγγυήσεις για τα ομόλογα υψηλής διαβάθμισης, διευκολύνοντας την είσοδο ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων.

Οι εταιρείες εξαγοράς και διαχείρισης πιστώσεων ανέλαβαν αναδιαρθρώσεις, συμφωνίες αποπληρωμής και εκποιήσεις. Παρά τη μείωση των ΜΕΔ στις τράπεζες, μεγάλο μέρος των απαιτήσεων παρέμεινε στην οικονομία υπό διαφορετική ιδιοκτησία, με εκατομμύρια δανειολήπτες να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οφειλές. Μεταξύ 2016 και 2026, τα ΜΕΔ στους ελληνικούς τραπεζικούς ισολογισμούς μειώθηκαν περίπου 94%, ενώ το συνολικό μη εξυπηρετούμενο ιδιωτικό χρέος περιορίστηκε σε μόλις 30%. Η απόσταση δείχνει πόσο μεγάλο πρόβλημα παραμένει εκτός τραπεζών.

Κύπρος: ΚΕΔΙΠΕΣ και εταιρείες εξαγοράς

Η Κύπρος συνδύασε κρατική διαχείριση και ιδιωτικές επενδύσεις. Η ΚΕΔΙΠΕΣ ανέλαβε τα στοιχεία ενεργητικού του πρώην Συνεργατισμού, με στόχο την ανάκτηση κρατικής στήριξης 3,6 δισ. ευρώ.

Δάνεια περίπου 18 δισ. ευρώ μεταφέρθηκαν σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων. Για απαιτήσεις περίπου 11 δισ. ευρώ έχουν εξευρεθεί λύσεις, εκ των οποίων 9,5 δισ. ευρώ αφορούν συναινετικές ανακτήσεις. Οι εταιρείες αυτές αποτέλεσαν μέρος της λύσης, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση απαιτήσεων που επιβάρυναν προηγουμένως τους τραπεζικούς ισολογισμούς.

Οι εκποιήσεις αποτέλεσαν αναγκαίο εργαλείο ανάκτησης εξασφαλίσεων. Δικαστικές καθυστερήσεις και νομοθετικές παρεμβάσεις επιβράδυναν τις διευθετήσεις. Το Σχέδιο Εστία επιχείρησε να προστατεύσει ευάλωτους δανειολήπτες, με περιορισμένη συμμετοχή.

Η σύγκριση

Η επιλογή του εργαλείου εξυγίανσης των Κόκκινων Δανείων συνδέθηκε με τη φύση των χαρτοφυλακίων και τις δημοσιονομικές δυνατότητες κάθε χώρας. Στην Ιρλανδία και την Ισπανία κυριάρχησαν οι κεντρικοί φορείς, με έμφαση στα ακίνητα και στα μεγάλα επιχειρηματικά ανοίγματα. Στην Ελλάδα, οι τιτλοποιήσεις επέτρεψαν ταχύτερη μεταφορά απαιτήσεων, με κρατικές εγγυήσεις και ιδιωτική διαχείριση. Στην Κύπρο, η ΚΕΔΙΠΕΣ συνυπάρχει με τις εταιρείες εξαγοράς δανείων. Σε όλες τις περιπτώσεις, η αποτελεσματικότητα εξαρτήθηκε από την ποιότητα των δεδομένων, την ταχύτητα των δικαστικών διαδικασιών και τη δυνατότητα συμφωνίας με τους οφειλέτες.

Η αναγκαστική εκτέλεση, οι εκποιήσεις, αποτελούν σε όλες τις περιπτώσεις ένα έσχατο μέσο, όχι υποκατάστατο βιώσιμης ρύθμισης για οφειλέτες και επιχειρήσεις. Στην Κύπρο, παραμένει η πρόκληση της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων που βρίσκονται εκτός τραπεζών και η αποκλιμάκωση του ιδιωτικού χρέους.

Η παρέμβαση του Γιάννη Στουρνάρα από την Αργεντινή μάς μεταφέρει στο επόμενο στάδιο. Όπως προειδοποίησε, η μεταβίβαση ενός δανείου αλλάζει τον πιστωτή, όχι όμως την ίδια τη δανειακή επιβάρυνση. Για τις βιώσιμες επιχειρήσεις χρειάζονται διατηρήσιμες αναδιαρθρώσεις που θα αποκαθιστούν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Για τις μη βιώσιμες, έγκαιρες διαδικασίες αφερεγγυότητας μπορούν να απελευθερώσουν πόρους για παραγωγικότερες χρήσεις.