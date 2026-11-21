Αυτό αναφέρεται σε επιστολή της υπουργού Εύης Τσολάκη, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2026, η οποία απαντούσε σ’ ερώτηση που υπέβαλε, στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο βουλευτής Κερύνειας Αδάμος Ασπρής, κατά πόσο υπάρχουν σχεδιασμοί για περαιτέρω αξιοποίηση των εγκαταστάσεων και των χώρων του παλιού αεροδρομίου, πέραν των χρήσεων που φιλοξενούνται σήμερα σε συγκεκριμένα τμήματα, και κατά πόσο σχεδιάζονται αναπτύξεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας.

Στην απαντητική της επιστολή, η κ. Τσολάκη σημειώνει ότι το υπουργείο της προγραμματίζει την έναρξη διαδικασιών για την εκπόνηση του νέου στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης των αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου (masterplan), το οποίο, όπως αναφέρει, θα αποτελέσει τη βάση για τη νέα σύμβαση παραχώρησης κατά την περίοδο μετά το 2032, οπότε και λήγει η ισχύουσα σύμβαση. Η υπουργός Μεταφορών τονίζει, ακόμα, ότι στο πλαίσιο του εν λόγω σχεδιασμού προγραμματίζεται, μεταξύ άλλων, και η εκπόνηση μελέτης για εξέταση των δυνατοτήτων αξιοποίησης του παλαιού αεροδρομίου, περιλαμβανομένου του τερματικού κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του τοπικού σχεδίου και τις ειδικές ρυθμίσεις για την γύρω περιοχή.

«Η κατάλληλη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών θα μπορούσε να συμβάλει στην αναβάθμιση της περιοχής, στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της Λάρνακας και στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών και επενδυτικών ευκαιριών, με ευρύτερα οφέλη για την τοπική κοινωνία και την κυπριακή οικονομία γενικότερα», επισημαίνει η Εύη Τσολάκη.

Περαιτέρω, η υπουργός γνωστοποιεί ότι πέρα από τις πιο πάνω προγραμματισμένες διαδικασίες και μελέτες, εξετάζονται παράλληλα κι επενδυτικές προοπτικές για ανάπτυξη του παλαιού αεροδρομίου Λάρνακας, όπως π.χ. η αξιοποίηση του χώρου για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών προς υποστήριξη των αεροπορικών εταιρειών. Θέση του αρμόδιου υπουργείου είναι ότι η ανάπτυξη τέτοιων δραστηριοτήτων θα συμβάλλει στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και θέσεων εργασίας.

Η προοπτική ανάπτυξης του παλιού αεροδρομίου στον τομέα συντήρησης κι επισκευής αεροσκαφών (ΜRO) ήταν από τα βασικά θέματα που έθιξε κατά την πρόσφατη γενική συνέλευση του ΕΒΕ Λάρνακας, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Νάκης Αντωνίου.