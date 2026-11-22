Πάντως το Black Friday 27η Νοεμβρίου θεωρείται ότι ανοίγει την γιορτινή περίοδο για το λιανικό εμπόριο, καθώς ακολουθεί στις 29 Νοεμβρίου το Cyber Monday, ενώ την 1η Δεκεμβρίου προχωρούν σε χαμηλές τιμές και προσφορές οι αεροπορικές εταιρείες και εταιρείες τουριστικών καταλυμάτων και στη συνέχεια ακολουθούν οι χριστουγεννιάτικες αγορές.

Δεν εφαρμόζουν εκπτώσεις όλες οι επιχειρήσεις

Όπως εξηγεί η κ. Χρίστου, από την στιγμή που η περίοδος των εκπτώσεων στην Κύπρο δεν είναι θεσμοθετημένη, σημαίνει ότι μια επιχείρηση, ανά πάσα στιγμή, μπορεί να προχωρήσει σε εκπτώσεις. «Άρα, θα δούμε αρκετές επιχειρήσεις να μην προχωρούν σε εκπτώσεις την περίοδο του Black Friday» όπως ανέφερε.

Βεβαίως αριθμός επιχειρήσεων - κυρίως επιχειρήσεις τεχνολογίας - έχουν ήδη, από τα τέλη Οκτωβρίου, προχωρήσει σε εκπτώσεις στο πλαίσιο του θεσμού του Black Friday.

Από την πλευρά του ο Μάριος Αντωνίου του Παγκύπριου Συνδέσμου Καταναλωτών ανέφερε ότι υπάρχουν προσδοκίες από τους λιανέμπορους «αλλά από την άλλη είμαστε και ρεαλιστές. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή, με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, ο κόσμος είναι αρκετά κουμπωμένος, αρκετά μαζεμένος, περιορίζεται καθαρά στα βασικά καταναλωτικά» σημείωσε.

Εξήγησε ότι έχει μειωθεί η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, κάτι που μειώνει τις «αυθόρμητες αγορές» ωστόσο ανέφερε ότι «ο κόσμος που θα αγοράσει προϊόντα τεχνολογίας παρακολουθεί τις τιμές, είναι προγραμματισμένη αγορά και αν κρίνει ότι είναι καλή αγορά και καλή τιμή τότε ναι θα προχωρήσει».

Σε ερώτηση για το κατά πόσο έχει ατονήσει ο θεσμός του Black Friday ο κ. Αντωνίου ανέφερε ότι αυτό που υπάρχει και επηρεάζει το πώς θα κινηθεί το Black Friday, είναι η ψυχολογία. Είπε επίσης ότι και οι καιρικές συνθήκες έχουν τη δική τους σημασία σε σχέση με την διάθεση των καταναλωτών για αγορές, εξηγώντας ότι ο καιρός και η θερμοκρασία δεν ευνοεί ακόμα νέες αγορές.

Σε σχέση με την κίνηση στην αγορά ενόψει Black Friday ανέφερε ότι η κίνηση είναι σε κανονικά επίπεδα μέχρι στιγμής, προσθέτοντας ότι θα διαφανεί αυτό το Σαββατοκύριακο και τις επόμενες μέρες την κίνηση λόγω Black Friday. Πάντως εξήγησε ότι σε σχέση με την ένδυση και την υπόδηση «είναι χαμηλό το καλάθι» γιατί ο κόσμος περιμένει τις εκπτώσεις Ιανουαρίου. Παράλληλα, ανέφερε, ο κόσμος περιμένει τα μέτρα της Κυβέρνησης αναφέροντας ότι ως σύνδεσμος έχει εισηγήσεις προς την Κυβέρνηση για μέτρα ανακούφισης. Αυτά, εξήγησε, αφορούν κάποια προϊόντα όπως καυσόξυλα, χαρτί υγείας και γκάζι που επιβαρύνονται με το 19%. Από την άλλη, το πώς θα κινηθεί η αγορά την ερχόμενη Παρασκευή αναμένεται ότι θα επηρεάσει θετικά η καταβολή μισθών του δημοσίου που αναμένεται να γίνει στις 27 Νοεμβρίου.

Παρά τις δυσκολίες ένεκα πληθωρισμού, ο κ. Αντωνίου εξήγησε ότι την ίδια ώρα η αγορά κινείται πάρα πολύ καλά τόσο σε όγκο όσο και σε αξία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας το λιανικό εμπόριο κατέγραψε τον Σεπτέμβριο ετήσια Μεταβολή +10,4% σε αξία και +7,7% σε όγκο. Οι θετικές επιδόσεις φαίνεται να συνδέονται με τον τουρισμό και την συμβολή των ξένων μόνιμων κατοίκων Κύπρου, με τον Μάριο Αντωνίου να αναφέρει ότι οι επιδόσεις παραμένουν εξαιρετικές και δίνουν θετικό πρόσημο και στην αγορά, ενώ παράλληλα, οι ξένοι μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου έχουν δώσει άλλη πνοή στο λιανικό εμπόριο.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Σε σχέση με τις αγορές για την περίοδο του Black Friday, ο Σύνδεσμος Καταναλωτών σημειώνει ότι το κλειδί είναι η έρευνα αγοράς. Όπως αναφέρει η Βιργινία Χρίστου, «η έρευνα αγοράς πρέπει να γίνεται από τον προηγούμενο μήνα, ακριβώς για να παρακολουθούμε πού βρίσκονται οι διακυμάνσεις των τιμών και αν, στο τέλος της ημέρας, οι εκπτώσεις οι οποίες θα υπάρχουν από κάποιες επιχειρήσεις θα ανταποκρίνονται τέλος πάντων, στην πραγματικότητα».

Προειδοποίησε παράλληλα για τις εκπτώσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις λογικές εκπτώσεις που παρουσιάζονται στην κυπριακή αγορά - που είναι μεταξύ 20% με 25% για τα είδη ένδυσης και υπόδησης και 40% σε παλαιό στοκ και 20%-30% σε προϊόντα τεχνολογίας.

«Οτιδήποτε δούμε που εκφεύγει αυτών των ποσοστών, δηλαδή 75% με 90%, θα πρέπει να μας κινήσει την περιέργεια, γιατί ενδεχομένως να πρόκειται για διαδικτυακές απάτες που σκοπό έχουν να αποσπάσουν χρήματα από τους καταναλωτές» ανέφερε.

Είπε επίσης ότι ο υπολογισμός εκπτώσεων πρέπει να γίνεται στην χαμηλότερη τιμή τελευταίων 30 ημερών του προϊόντος εξηγώντας ότι εάν μια επιχείρηση περί τις αρχές του μήνα Νοεμβρίου προχωρήσει σε μείωση της αρχικής τιμής ενός προϊόντος με τιμή 100 ευρώ, στα 50 ευρώ, και στη συνέχεια επαναφέρει την αρχική τιμή του προϊόντος στα 100 ευρώ, «εάν επιθυμεί τώρα να έρθει να βάλει εκπτώσεις, θα πρέπει να τρέξει 30 μέρες πίσω και να δει ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή που είχε 30 μέρες προηγουμένως. Και πάνω στη χαμηλότερη τιμή θα μπει η έκπτωση». «Στο παράδειγμα που σας έχω αναφέρει, η έκπτωση θα μπει πάνω στα 50 ευρώ» όπως ανέφερε.

«Και είναι αυτός και ο λόγος για τον οποίο αρκετές επιχειρήσεις δεν θα βάλουν εκπτώσεις λόγω Black Friday τώρα και θα περιμένουν τις χειμερινές εκπτώσεις που ακολουθούν λίγες μέρες μετά» όπως είπε.

Σε ερώτηση για το κατά πόσο αυτή η πρόνοια εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις στην Κύπρο, ανέφερε ότι απαιτείται έλεγχος από τις εποπτικές αρχές για το κατά πόσο οι επιχειρήσεις συμμορφώνονται.

«Αντιλαμβάνεστε ότι στην αγορά υπάρχουν χιλιάδες έως και εκατομμύρια προϊόντα που κυκλοφορούν, άρα απαιτείται εποπτικός έλεγχος από το Υπουργείο Εμπορίου και κανονικά αναμένουμε να υπάρχουν και κοινοποιήσεις στοιχείων επιχειρήσεων για το κατά πόσο έχουν συμμορφωθεί με την πρόνοια αυτή».

Κάλεσε τους καταναλωτές να αποφεύγουν αγορές από επιχειρήσεις/ ιστοσελίδες αμφιβόλου νομιμότητας, ενώ επέστησε την προσοχή στην πολιτική επιστροφών της κάθε εταιρείας. Είπε επίσης ότι «αν η αγορά μας πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, ακόμα και αν το προϊόν είναι σε Black Friday έκπτωση ή σε μειωμένη τιμή, ο καταναλωτής μπορεί εντός 14 ημερών να επιστρέψει το προϊόν πίσω, από την ημέρα που θα παραλάβει, και να λάβει τα χρήματά του».

Σε αντίθετη περίπτωση, αν η αγορά πραγματοποιείται με φυσική παρουσία, τότε εκεί υπερισχύει η πολιτική της επιχείρησης, ανέφερε.

Παράπονα στον Σύνδεσμο Καταναλωτών

Ο Σύνδεσμος Καταναλωτών δέχτηκε αριθμό παραπόνων σε σχέση με το φετινό Black Friday. Η εκπρόσωπος του Συνδέσμου ανέφερε ότι ένα παράπονο το οποίο αφορά ιστοσελίδα επιχείρησης τεχνολογίας, που παρουσιάζει μειωμένη τιμή σε ένα προϊόν και, όταν προχωρήσει ο καταναλωτής με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, εμφανίζονται επιπρόσθετες χρεώσεις που δεν υπολογίστηκαν αρχικά στην τιμή που παρουσιάζει η επιχείρηση.

Άλλη καταγγελία, όπως ανέφερε, αφορά επιχείρηση τεχνολογίας που ήδη εφαρμόζει Black Friday εκπτώσεις στην ιστοσελίδα της, αλλά όταν ο καταναλωτής προχωρά στο στάδιο ολοκλήρωσης της παραγγελίας, του λέει ότι δεν είναι τελικά διαθέσιμο το προϊόν.

Περιέγραψε επίσης άλλο παράπονο που αφορά εταιρεία που ασχολείται με πωλήσεις ειδών ένδυσης και υπόδησης, στα οποία παρουσίαζε στην ιστοσελίδα της εκπτώσεις. Όπως εξήγησε οι καταναλωτές προχωρούσαν στην ολοκλήρωση της παραγγελίας και στην πληρωμή και στη συνέχεια τους ενημέρωναν ότι τελικά δεν έχουμε διαθέσιμο στοκ.

«Άρα και αυτό παραπέμπει σε παραπλανητική πρακτική» ανέφερε, και πρόσθεσε ότι ακολούθως «Θα πρέπει ο καταναλωτής να προχωρά σε γραπτή υποβολή παραπόνου προς την επιχείρηση για αρχή, ζητώντας την άμεση επιστροφή των χρημάτων του, κάτι που έπρεπε να το πράττει η επιχείρηση. Και σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής επαφή με την επιχείρηση ή δεν ανταποκρίνονται στα αιτήματα των καταναλωτών, τότε θα πρέπει να γίνεται καταγγελία είτε στον Σύνδεσμο Καταναλωτών είτε στο Υπουργείο Εμπορίου.

Τόνισε ότι οι πλείστες καταγγελίες που λαμβάνει κάθε χρόνο ο Σύνδεσμος αφορούν την πολιτική επιστροφών των επιχειρήσεων καλώντας τους καταναλωτές να ενημερώνονται για την πολιτική επιστροφών, «καθώς υπάρχει ο κίνδυνος, σε οποιαδήποτε αγορά πραγματοποιούμε, αν θέλουμε να επιστρέψουμε το προϊόν πίσω, να αρνηθεί η επιχείρηση να μας δώσει τα λεφτά μας».

Ένα άλλο σημείο που έθιξε η κ. Χρίστου είναι ότι αν καταναλωτές έχουν αγοράσει προϊόντα πριν τις εκπτώσεις και θέλουν να τα επιστρέψουν πίσω, το τι ποσό θα λάβουν εξαρτάται από την πολιτική της κάθε επιχείρησης.

«Αν αγόρασα κάτι τον Οκτώβριο στην τιμή των 100 ευρώ και θέλω να το επιστρέψω πίσω τώρα, και τώρα έχει εκπτώσεις και το προϊόν πωλείται στην τιμή των 50 ευρώ, δημιουργείται μια ένταση μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτή για το τι ποσό θα επιστραφεί. Αυτό δεν ρυθμίζεται νομοθετικά. Άρα, υπερισχύει η πολιτική της επιχείρησης» ανέφερε.

Σημείωσε επίσης ότι είναι υποχρέωση της επιχείρησης να αναρτά την πολιτική επιστροφών της σε ευδιάκριτο σημείο.

Εκπτώσεις σε αεροπορικά εισιτήρια και καταλύματα

Σε σχέση με τις εκπτώσεις για αεροπορικά, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα ξενόφερτο θεσμό που ξεκίνησε το 2017, ο οποίος στην Κύπρο παρατηρείται τα τελευταία δύο χρόνια, και αφορά μειωμένες τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια και καταλύματα που μπορεί να προσφέρονται από τις ίδιες τις αεροπορικές εταιρείες είτε από διάφορες πλατφόρμες.

«Και εδώ οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, να διαβάζουμε τους όρους, γιατί ενδεχομένως το αεροπορικό εισιτήριο που μας ζητά να κλείσουμε να αφορά συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Άρα, αν κλείσουμε κάτι που εκφεύγει της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, να προκύπτει πρόσθετη επιβάρυνση».

Είπε επίσης ότι το Cyber Monday αφορά προϊόντα τεχνολογίας ωστόσο δεν είναι διαδεδομένος θεσμός στην Κύπρο καθώς υπερκαλύπτεται από τι προσφορές του Black Friday που διαρκεί περισσότερο από 1-2 μέρες όπως το εξωτερικό.

Καταλήγοντας ανέφερε ότι «επειδή ακριβώς στην Κύπρο δεν είναι θεσμοθετημένη η περίοδος των εκπτώσεων, οι καταναλωτές που δεν θα αγοράσουν τώρα οποιαδήποτε προϊόντα μπορούν να επωφεληθούν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, όπου οι επιχειρήσεις θα προχωρήσουν εκ νέου σε εκπτώσεις».