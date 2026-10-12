Τρεις αλλαγές στο νομοσχέδιο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση

Σύμφωνα με τον Υπουργό, το 30% της αύξησης θα καταβάλλεται τον πρώτο χρόνο, άλλο 30% τον δεύτερο και το υπόλοιπο 40% τον τρίτο. Όπως είπε, η σταδιακή απόδοση ήταν μία από τις εισηγήσεις που ακούστηκαν και μία από τις προθέσεις της Κυβέρνησης, την οποία ανακοίνωσε στους κοινωνικούς εταίρους όταν έκρινε ότι μπορούσε να υλοποιηθεί.

Ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι η επέκταση της μεταβατικής περιόδου στα 15 χρόνια φαίνεται να επιλύει το ζήτημα της δυνητικής αύξησης των εισφορών. Αν, κατά τη σύγκριση του παλιού και του νέου συστήματος, το παλιό αποδειχθεί ευνοϊκότερο για κάποιον, θα εξακολουθήσει να ισχύει για τον συνταξιούχο ή τον μελλοντικό συνταξιούχο. Παράλληλα, βελτιώνονται οι προϋποθέσεις για τις συντάξεις χηρείας και ανικανότητας.

Ο Υπουργός χαρακτήρισε τις συμφωνίες στα τρία σημεία βήμα προόδου και είπε ότι η Κυβέρνηση θα εξετάσει και τις υπόλοιπες εισηγήσεις των κοινωνικών εταίρων, επιδιώκοντας περαιτέρω σύγκλιση. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι υπάρχουν ζητήματα που δεν μπορούν να αλλάξουν, είτε για λόγους φιλοσοφίας είτε επειδή έτσι έχει διαμορφωθεί η πρόταση της Κυβέρνησης.

Η πρόθεση, σημείωσε, παραμένει το νομοσχέδιο να οδηγηθεί σύντομα στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη συνέχεια στη Βουλή. Οι συζητήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους μπορούν να συνεχίζονται Δευτέρα και Πέμπτη, ενώ τυχόν πρόσθετη αλλαγή που θα συμφωνηθεί μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου θα μπορεί να ενσωματωθεί σε αυτό. Ο διάλογος θα συνεχιστεί έως την έναρξη της συζήτησης στη Βουλή, με τους κοινωνικούς εταίρους να παραμένουν βασικοί συνομιλητές.

Στόχος της Κυβέρνησης είναι να τεθεί σε εφαρμογή το νέο σύστημα την 1η Ιανουαρίου 2027, με προϋπόθεση να ψηφιστεί το νομοσχέδιο από τη Βουλή εντός του 2026. Ο κ. Μουσιούττας είπε ότι, αν προκύψουν τεχνικές δυσκολίες μετά την ψήφιση, υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπιστούν. Ανέφερε ακόμη ότι η Κυβέρνηση επιχειρεί, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των κοινωνικών εταίρων, να απαντήσει στις ανησυχίες τους και ότι η συζήτηση για τις επόμενες εισηγήσεις θα συνεχιστεί την Πέμπτη.

Για τα νομοσχέδια που αφορούν την επενδυτική πολιτική και τα ταμεία προνοίας, τα οποία συνιστούν τον δεύτερο πυλώνα, ο Υπουργός είπε ότι δεν υπάρχει σήμερα σχετική νομοθεσία. Αυτό που επιδιώκεται, εξήγησε, είναι μια «συμφωνία κυρίων» μεταξύ κράτους και κοινωνικών εταίρων, η οποία θα καθορίζει τις γενικές γραμμές και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση είναι το πιο προχωρημένο από τα τρία σκέλη, πρόσθεσε, αλλά η εκκρεμότητα στα υπόλοιπα δεν θα πρέπει να εμποδίσει την προώθησή της.

Αναφερόμενος στην καθυστέρηση κατάθεσης του νομοσχεδίου, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι στόχος ήταν να επιτευχθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σύγκλιση με τους κοινωνικούς εταίρους, οι οποίοι υπέβαλαν τις θέσεις τους την προηγούμενη Πέμπτη. Ορισμένες εισηγήσεις θα γίνουν δεκτές, άλλες θα απορριφθούν και κάποιες χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να υιοθετηθούν.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι η μεταρρύθμιση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την αύξηση των συντάξεων και τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών. Ο νομοτεχνικός έλεγχος από την εισαγγελία ολοκληρώνεται και, μόλις το νομοσχέδιο πάρει τη νέα του μορφή, θα μπορεί να προωθηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η βασική του μορφή υπάρχει, με μικρές αλλαγές ανάλογα με όσα αποφασίζονται στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, είπε, προσθέτοντας ότι η Κυβέρνηση δεν θέλει ούτε να παρακάμψει το Σώμα ούτε να αλλάξει τα χρονοδιαγράμματα για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης.

Πηγή: ΚΥΠΕ