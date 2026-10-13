Υπό το βάρος των αντιδράσεων αλλάζει άρδην η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση

Στη χθεσινή συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, το Υπουργείο Εργασίας ενημέρωσε τους κοινωνικούς εταίρους για τρεις βασικές τροποποιήσεις, οι οποίες αφορούν α) την επέκταση της μεταβατικής περιόδου από πέντε σε δεκαπέντε χρόνια, β) την ταχύτερη απόδοση των αυξήσεων στις συντάξεις εντός τριετίας αντί πενταετίας και γ) τη βελτίωση των προϋποθέσεων για συντάξεις χηρείας και ανικανότητας.

Από 5 σε... 15 χρόνια η μεταβατική περίοδος

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την επέκταση της μεταβατικής περιόδου από πέντε σε δεκαπέντε έτη. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», η περίοδος προστασίας καταβολής της υψηλότερης σύνταξης μεταξύ του υφιστάμενου και του νέου τρόπου υπολογισμού επεκτείνεται έως το 2041, διασφαλίζοντας νομοθετικά ότι κανένας υφιστάμενος ή νέος συνταξιούχος μέχρι τότε δεν θα δει τη σύνταξή του να μειώνεται.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Π», η κυβέρνηση προχωρά σε αλλαγή του συντελεστή της συμπληρωματικής σύνταξης. Κατά τη μεταβατική περίοδο 2027-2041 η νέα φόρμουλα υπολογισμού θα εφαρμόζεται με συντελεστή 1,25%, ενώ θα γίνεται σύγκριση με τον υφιστάμενο συντελεστή 1,5%, με τον συνταξιούχο να λαμβάνει το ευνοϊκότερο ποσό. Από την 1η Ιανουαρίου 2042 θα εφαρμόζεται συντελεστής 1,35% για όλους, αντί 1,34%, και θα τερματιστεί η διαδικασία σύγκρισης παλαιού και νέου συστήματος.

Ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι η επέκταση της μεταβατικής περιόδου στα 15 χρόνια φαίνεται να επιλύει το ζήτημα της δυνητικής αύξησης των εισφορών.

Ταχύτερη απόδοση των αυξήσεων

Σημαντική τροποποίηση αφορά και τον επανυπολογισμό των υφιστάμενων συντάξεων, ο οποίος πλέον θα ολοκληρώνεται σε τρία αντί πέντε χρόνια.

Με βάση τη νέα πρόταση, το 30% της αύξησης θα καταβάλλεται το 2027, άλλο 30% το 2028 και το υπόλοιπο 40% το 2029. Στο αρχικό νομοσχέδιο προβλεπόταν καταβολή σε πέντε δόσεις: 30% τον πρώτο χρόνο, 30% τον δεύτερο, 10% τον τρίτο, 10% τον τέταρτο και 20% τον πέμπτο.

Τα παραδείγματα που παρουσιάστηκαν

Κατά τη χθεσινή συνεδρία παρουσιάστηκαν επίσης συγκεκριμένα αριθμητικά παραδείγματα για την εξέλιξη των συντάξεων με βάση το υφιστάμενο και το προωθούμενο σύστημα. Σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε, μέσα από έξι ενδεικτικά σενάρια, που αφορούν ασφαλισμένους με μία έως έξι ασφαλιστικές μονάδες, δεν προκύπτουν μειώσεις συντάξεων ούτε στη βασική ούτε στην αναλογική σύνταξη.

Αλλαγές σε χηρείας και ανικανότητας

Στις προωθούμενες αλλαγές περιλαμβάνονται και οι πρόνοιες για τις συντάξεις χηρείας και ανικανότητας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για την πρώτη σύνταξη χηρείας ή ανικανότητας η παροχή θα παραμένει στο 100% στο βασικό μέρος και στο 60% στο αναλογικό, ενώ από τη δεύτερη σύνταξη και μετά θα διαμορφώνεται στο 60% και για τα δύο μέρη.

Ο υπουργός χαρακτήρισε τη συμφωνία στα τρία σημεία βήμα προόδου, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει και τις υπόλοιπες εισηγήσεις των κοινωνικών εταίρων, επιδιώκοντας περαιτέρω σύγκλιση. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι υπάρχουν ζητήματα που δεν μπορούν να αλλάξουν, είτε για λόγους φιλοσοφίας είτε επειδή έτσι έχει διαμορφωθεί η πρόταση της κυβέρνησης.

Αναλογιστική αξιολόγηση και επενδυτική πολιτική

Πέραν των αλλαγών στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, το αναθεωρημένο νομοσχέδιο ενισχύει και το πλαίσιο διαχείρισης του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Όπως πληροφορούμαστε, το 2032 προβλέπεται η εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης για τη βιωσιμότητα του ΤΚΑ και αξιολόγηση της επενδυτικής πολιτικής, με πρόνοια για επαναξιολόγηση ανά τριετία.

Παράλληλα, θα προβλέπεται νομοθετικά η εφαρμογή επενδυτικής πολιτικής, η σύσταση φορέα διαχείρισης και μηχανισμού εποπτείας, με εκτιμώμενη επενδυτική απόδοση 3%–4% μέχρι το 2032.

Στο πλαίσιο αυτό, αφαιρείται η πρόνοια για ενδεχόμενη αύξηση των εισφορών μετά το 2031 ή για μείωση του συντελεστή από 1,34% σε 1,25%, καθώς θα απαιτείται από τον νόμο η εφαρμογή επενδυτικής πολιτικής το 2032.

Μετά το 2042, πάντως, θα μπορεί να εξεταστεί περαιτέρω αύξηση του συντελεστή 1,35%, ανάλογα με την πορεία των επενδύσεων του Ταμείου.

Για τα μερίσματα, προβλέπεται ανώτατο όριο εισοδήματος για σκοπούς εισφορών στις δύο ασφαλιστικές μονάδες, αντί του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών.

Σύντομα στο Υπουργικό

Οι κοινωνικοί εταίροι αναμένουν επιπρόσθετες απαντήσεις κατά τη νέα συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος την Πέμπτη, ενώ οι οριστικές τους θέσεις αναμένεται να διαμορφωθούν εντός Οκτωβρίου, στο πλαίσιο συνεδριών των εκτελεστικών τους οργάνων.

Παρά τις συνεχιζόμενες διαβουλεύσεις, στόχος της κυβέρνησης παραμένει η προώθηση του νομοσχεδίου στο Υπουργικό Συμβούλιο, για έγκριση το συντομότερο δυνατό, για να ακολουθήσει η κατάθεσή του στη Βουλή.

Οι συζητήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους θα συνεχίζονται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, ενώ τυχόν πρόσθετη αλλαγή που θα συμφωνηθεί μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου θα μπορεί να ενσωματωθεί σε αυτό, τόνισε ο κ. Μουσιούττας.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να τεθεί σε εφαρμογή το νέο σύστημα την 1η Ιανουαρίου 2027. Ο κ. Μουσιούττας είπε ότι αν προκύψουν τεχνικές δυσκολίες μετά την ψήφιση υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπιστούν.

Ο υπουργός ανέφερε ότι η μεταρρύθμιση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την αύξηση των συντάξεων και τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών. Ο νομοτεχνικός έλεγχος από τη Νομική Υπηρεσία ολοκληρώνεται και, μόλις το νομοσχέδιο πάρει τη νέα του μορφή, θα μπορεί να προωθηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, σημείωσε.