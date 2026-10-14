Στις €97.622 ανήλθε η αξία των ακάλυπτων επιταγών που εκδόθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2026, όταν καταγράφηκε αύξηση στον αριθμό τους σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ).
Στα €97.622 η αξία των 34 ακάλυπτων επιταγών τον Σεπτέμβριο
Η ΚΤΚ κατέγραψε 34 ακάλυπτες επιταγές τον Σεπτέμβριο του 2026, έναντι 23 τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Στον προκαταρκτικό κατάλογο καταχωρήθηκαν εννέα πρόσωπα.
Ειδικότερα, στον προκαταρκτικό κατάλογο του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών (ΚΑΠ) της ΚΤΚ για εκδότες ακάλυπτων επιταγών καταχωρήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2026 34 επιταγές, συνολικής αξίας €97.622. Τον Σεπτέμβριο του 2025 είχαν καταγραφεί 23 επιταγές, συνολικής αξίας €74.655.
Τον Αύγουστο του 2026 είχαν καταχωρηθεί στον κατάλογο 27 ακάλυπτες επιταγές, συνολικής αξίας €27.092.
Στον προκαταρκτικό κατάλογο του ΚΑΠ καταχωρήθηκαν συνολικά εννέα πρόσωπα: επτά νομικά και δύο φυσικά πρόσωπα.
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026, τα στοιχεία της ΚΤΚ δείχνουν ότι στον προκαταρκτικό κατάλογο του ΚΑΠ καταχωρήθηκαν 162 ακάλυπτες επιταγές, συνολικής αξίας €413.203. Την αντίστοιχη περίοδο του 2025 είχαν καταχωρηθεί 184 επιταγές, αξίας €440.146.
Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, τον Σεπτέμβριο του 2026 καταχωρήθηκαν στο ΚΑΠ 18 πρόσωπα: επτά νομικά πρόσωπα, δύο φυσικά πρόσωπα και εννέα φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν νομικά πρόσωπα.
Συνολικά, την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026 καταχωρήθηκαν στο ΚΑΠ 104 πρόσωπα, έναντι 87 την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.