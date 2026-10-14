Στα €97.622 η αξία των 34 ακάλυπτων επιταγών τον Σεπτέμβριο

Ειδικότερα, στον προκαταρκτικό κατάλογο του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών (ΚΑΠ) της ΚΤΚ για εκδότες ακάλυπτων επιταγών καταχωρήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2026 34 επιταγές, συνολικής αξίας €97.622. Τον Σεπτέμβριο του 2025 είχαν καταγραφεί 23 επιταγές, συνολικής αξίας €74.655.

Τον Αύγουστο του 2026 είχαν καταχωρηθεί στον κατάλογο 27 ακάλυπτες επιταγές, συνολικής αξίας €27.092.

Στον προκαταρκτικό κατάλογο του ΚΑΠ καταχωρήθηκαν συνολικά εννέα πρόσωπα: επτά νομικά και δύο φυσικά πρόσωπα.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026, τα στοιχεία της ΚΤΚ δείχνουν ότι στον προκαταρκτικό κατάλογο του ΚΑΠ καταχωρήθηκαν 162 ακάλυπτες επιταγές, συνολικής αξίας €413.203. Την αντίστοιχη περίοδο του 2025 είχαν καταχωρηθεί 184 επιταγές, αξίας €440.146.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, τον Σεπτέμβριο του 2026 καταχωρήθηκαν στο ΚΑΠ 18 πρόσωπα: επτά νομικά πρόσωπα, δύο φυσικά πρόσωπα και εννέα φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν νομικά πρόσωπα.

Συνολικά, την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026 καταχωρήθηκαν στο ΚΑΠ 104 πρόσωπα, έναντι 87 την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Πηγή: ΚΥΠΕ