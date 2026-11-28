Προσωρινή διακοπή τραπεζικών υπηρεσιών σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε τουρκοκυπριακά τραπεζικά ιδρύματα, προκαλώντας αναστάτωση σε πελάτες, σύμφωνα με πληροφορίες που έφτασαν στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Αναστάτωση στα κατεχόμενα: «Πάγωσαν» κάρτες και τραπεζικοί λογαριασμοί – Προβλήματα και στα εμβάσματα
Πελάτες τουρκοκυπριακών τραπεζών δεν είχαν για σύντομο διάστημα πρόσβαση στις κάρτες και στους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς τους. Τα εμβάσματα προς το εξωτερικό εξακολουθούν να περιορίζονται.
Αρκετοί Τουρκοκύπριοι δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις τραπεζικές τους κάρτες ή να αποκτήσουν πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς τους, τόσο στις ελεύθερες περιοχές όσο και στα κατεχόμενα. Το πρόβλημα επιλύθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Η διακοπή σημειώθηκε ενώ συνεχίζονται τα προβλήματα με τα εμβάσματα από τράπεζες στα κατεχόμενα προς το εξωτερικό. Πλέον, οι Τουρκοκύπριοι πελάτες μπορούν να στέλνουν εμβάσματα μόνο προς την Τουρκία. Προηγουμένως, οι μεταφορές προς άλλες χώρες διεκπεραιώνονταν μέσω της κρατικής τουρκικής τράπεζας VakıfBank.
Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει καταιγισμό σχολίων από Τουρκοκύπριους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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