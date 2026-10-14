Κριτήρια για να μην επαναληφθούν τα προβλήματα στο Βασιλικό, λέει ο πρόεδρος της ΔΕΦΑ

Η αξιολόγηση των εταιρειών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να αναλάβουν το έργο άρχισε αμέσως, πρόσθεσε.

Ο κ. Πιστέντης ανέφερε ότι η επιλογή θα βασιστεί σε τεχνικά και οικονομικά κριτήρια, μεταξύ των οποίων η επάρκεια, η εμπειρία και η οικονομική φερεγγυότητα των εταιρειών. Στόχος είναι να ολοκληρωθεί η προεπιλογή πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους και να κατακυρωθεί η σύμβαση πριν από το καλοκαίρι του 2027.

«Έλαβαν υπόψη την εμπειρία του παρελθόντος και τα θέματα που δημιουργήθηκαν, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν ξανά», είπε. Εξήγησε ότι οι σύμβουλοι ετοιμάζουν τα κριτήρια της δεύτερης φάσης σε συνεργασία με το τεχνικό τμήμα του οργανισμού και την Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

Η προθεσμία υποβολής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος έληξε στις 9 Οκτωβρίου 2026 και η αποσφράγιση έγινε την ίδια ημέρα. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία στο σύστημα διαγωνισμών του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, ενδιαφέρον εκδήλωσαν οκτώ εταιρείες: AVAX S.A., The Petroleum Projects and Technical Consultations Company (PETROJET), China Harbour Engineering Company Ltd., ΤΕΡΝΑ Α.Ε., ECOnnect Energy, Saipem S.p.A., Baran International Ltd. και ARCHIRODON CONSTRUCTION (OVERSEAS) COMPANY LIMITED.

Ο πρόεδρος της ΔΕΦΑ είπε ότι η αξιολόγηση ξεκίνησε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή.

«Από τα ονόματα φαίνεται να υπάρχουν εταιρείες που μπορούν να αναλάβουν το έργο. Είμαστε ικανοποιημένοι από το ενδιαφέρον που επιδείχθηκε», σημείωσε.

Διευκρίνισε ότι σε αυτή τη φάση δεν αξιολογούνται ολοκληρωμένες τεχνικές και οικονομικές προσφορές, καθώς οι εταιρείες δεν έχουν ακόμη λάβει τις σχετικές προδιαγραφές. Εξετάζεται κατά πόσο διαθέτουν την απαιτούμενη επάρκεια και εμπειρία για την ολοκλήρωση του έργου.

Επόμενο βήμα είναι να υποβάλουν προσφορές οι εταιρείες που θα προεπιλεγούν, βάσει των προδιαγραφών και των κριτηρίων που θα καθοριστούν. Η αξιολόγηση δεν θα περιοριστεί στο οικονομικό σκέλος, καθώς θα ληφθούν υπόψη τόσο τεχνικές όσο και οικονομικές παράμετροι.

Το χρονοδιάγραμμα και τα επόμενα βήματα

Σύμφωνα με την καταχώριση του διαγωνισμού στην πλατφόρμα eProcurement, η διαδικασία περιλαμβάνει προεπιλογή και στη συνέχεια πρόσκληση των επιλεγέντων υποψηφίων για υποβολή προσφορών. Η πλατφόρμα αναφέρει ως καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των προσκλήσεων την 11η Ιανουαρίου 2027. Ωστόσο, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΦΑ, καταβάλλεται προσπάθεια να σταλούν εντός του 2026.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε €180 εκατ. και η προβλεπόμενη διάρκεια είναι δύο χρόνια. Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο τη βέλτιστη σχέση τιμής-ποιότητας.

Ο κ. Πιστέντης ανέφερε ότι στόχος παραμένει η κατακύρωση της σύμβασης πριν από το καλοκαίρι του 2027, χωρίς να αποκλείεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα.

Πρόσθεσε ότι την αξιολόγηση διενεργεί ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία, όταν ολοκληρώσει το έργο της, θα παρουσιάσει την έκθεσή της στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΦΑ - ΕΤΥΦΑ.

Όπως σημείωσε, η διαδικασία διεξάγεται με την απαιτούμενη εχεμύθεια και προσοχή και οι σχετικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων σταδίων.

Πηγή: ΚΥΠΕ