Μικρή αύξηση στις τιμές καυσίμων αναμένεται τις επόμενες ημέρες

Όπως ανέφερε, τις τελευταίες ημέρες η τιμή του πετρελαίου Brent έχει σταθεροποιηθεί λίγο πάνω από τα 100 δολάρια. Πρόσθεσε ότι όσο αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου, αυξάνεται ακόμη περισσότερο και η λιανική τιμή, καθώς στη χονδρική τιμή περιλαμβάνονται παράγοντες που υπολογίζονται αναλογικά, όπως ο ΦΠΑ.

Ο κ. Προκοπίου σημείωσε ότι σημαντικά έσοδα καταλήγουν στο κράτος και κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών να στηρίξει τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και τους επαγγελματίες για τους οποίους το καύσιμο αποτελεί το βασικό έξοδο. Ζήτησε επίσης να διπλασιαστεί η επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης για τους δικαιούχους που διαμένουν σε μεγάλα υψόμετρα, λέγοντας ότι υπάρχει η δυνατότητα.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΚΥΠΕ από την Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή, οι τιμές των καυσίμων στα διυλιστήρια παραμένουν στα υψηλά επίπεδα στα οποία ανήλθαν τις τελευταίες ημέρες και δεν αναμένεται να υποχωρήσουν.

Η μέση παγκύπρια τιμή του πετρελαίου κίνησης την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, ήταν €2,019, σύμφωνα με στοιχεία του Παρατηρητηρίου Λιανικών Τιμών Καυσίμων της Υπηρεσίας Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Εμπορίου. Η χαμηλότερη τιμή ήταν €1,939, ενώ η υψηλότερη έφτασε στο ιστορικό ρεκόρ των €2,126.

Η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 ήταν €1,759, με τη χαμηλότερη στα €1,669 και την υψηλότερη στα €1,829. Για την αμόλυβδη 98, η μέση τιμή ήταν €1,814, η χαμηλότερη €1,738 και η υψηλότερη €1,999.

Το πετρέλαιο θέρμανσης είχε μέση παγκύπρια τιμή €1,679, με τη χαμηλότερη στα €1,529 και την υψηλότερη στα €1,769.

Πηγή: ΚΥΠΕ