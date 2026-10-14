Έρχεται νέα αύξηση στις τιμές των καυσίμων - Σταθεροποιήθηκε η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ

Σημείωσε ότι τις τελευταίες ημέρες η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ έχει σταθεροποιηθεί λίγο πάνω από τα 100 δολάρια.

Πρόσθεσε ότι όσο αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου, επειδή υπάρχουν παράγοντες που είναι μέσα στην χονδρική τιμή με ποσόστωση, όπως για παράδειγμα το ΦΠΑ, τότε η λιανική τιμή αυξάνεται ακόμη περισσότερο.

Ο κ. Προκοπίου είπε ότι υπάρχει μεγάλο έσοδο που καταλήγει στο κράτος και κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών να βοηθήσει τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, τους επαγγελματίες που το βασικό τους έξοδο είναι το καύσιμο και να διπλασιάσει την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στους δικαιούχους που διαμένουν σε μεγάλα υψόμετρα, καθώς υπάρχει η δυνατότητα για αυτό, όπως είπε.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΚΥΠΕ από την Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή, οι τιμές των τιμών καυσίμων στα διυλιστήρια παραμένουν στα υψηλά επίπεδα που έχουν ανέλθει τις τελευταίες ημέρες και δεν αναμένεται να διαφοροποιηθούν προς τα κατω.

Στο ρεκόρ των €2,126 η τιμή πετρελαίου κίνησης

Εξάλλου, σύμφωνα με στοιχεία του Παρατηρητηρίου Λιανικών Τιμών Καυσίμων της Υπηρεσίας Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Εμπορίου, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης, παγκύπρια, την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, βρισκόταν στα €2,019.

Η φθηνότερη τιμή είναι €1,939, ενώ η ακριβότερη βρισκόταν στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδο των €2,126.

Εξάλλου, η μέση τιμή της Αμόλυβδης 95 βρισκόταν στα €1,759, με την φθηνότερη στα €1,669 και την ακριβότερη στα €1,829.

Επίσης, η μέση τιμή της Αμόλυβδης 98 είναι στα €1,814. Η φθηνότερη είναι στα €1,738 και η ακριβότερη στα €1,999.

Τέλος, η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης βρισκόταν στα €1,679, παγκύπρια, με την φθηνότερη στα €1,529 και την ακριβότερη στα €1,769.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ