Αποκαλυπτικό: Προβληματισμοί και επιφυλάξεις ΚΕΒΕ για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», πριν από λίγο στάληκε σημείωμα με 13 επισημάνσεις στο Υπουργείο Εργασίας με τις θέσεις του Επιμελητηρίου για τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Το Επιμελητήριο, ζητά μεταξύ άλλων νομική γνωμάτευση για τη μείωση της συμπληρωματικής σύνταξης, διαγραφή της πρόνοιας για πιθανή αύξηση εισφορών και διευκρινίσεις με συγκεκριμένα παραδείγματα, για την άνιση μεταχείριση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Όσον αφορά την αναπροσαρμογή της βασικής και συμπληρωματικής, εισηγείται να ζητηθεί νομική γνωμάτευση για τη συνταγματικότητα της μείωσης της συμπληρωματικής σύνταξης η οποία προέρχεται στη βάση του μισθού καθότι θεωρείται περιουσία, σημειώνοντας πως οποιαδήποτε μείωση θεωρείται ότι είναι αντισυνταγματική καθότι υπάρχουν και αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Το Επιμελητήριο διαφωνεί και με την πρόβλεψη ενδεχόμενης αύξησης εισφορών, επισημαίνοντας ότι εάν δεν διαγραφεί η πρόνοια αυτή από το νομοσχέδιο, θα πρέπει να τεθεί και η αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης στο 67ο έτος της ηλικίας.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η μείωση της συμπληρωματικής σύνταξης φαίνεται να αντισταθμίζεται στην ολότητα της για τους δημοσίους υπαλλήλους μέσω της επαγγελματικής τους σύνταξης, καθότι το κράτος εγγυάται την συμπληρωματική σύνταξη με τον υφιστάμενο συντελεστή του 1.5%. Ως εκ τούτου, ζητά να παρουσιαστούν συγκριτικά παραδείγματα για το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και να ζητηθεί νομική γνωμάτευση ως προς τη συνταγματικότητα της διαφορετικής μεταχείρισης των ασφαλισμένων, με βάση την αρχή της ισότητας. Παράλληλα, ζητείται κοστολόγηση της ενδεχόμενης επιβάρυνσης του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας και την επίπτωση στα δημόσια οικονομικά.

Παράλληλα, διαφωνεί με μέτρα που αυξάνουν το εργοδοτικό κόστος, όπως η επιβολή εισφορών σε έκτακτες πληρωμές και η παράταση της καταβολής εισφορών έως τα 67 έτη. Επίσης ζητεί πλήρη αναλογιστική κοστολόγηση, συγκριτικά στοιχεία και διασφαλίσεις ότι η μεταρρύθμιση δεν θα οδηγήσει σε μειώσεις συντάξεων ή σε πρόσθετες επιβαρύνσεις για επιχειρήσεις και εργαζομένους.

Όσον αφορά τα μερίσματα, αναφέρει ότι στο προσχέδιο το μέρισμα που παραχωρεί η εταιρεία σε εργαζόμενους της θα θεωρείται μισθός έτσι ώστε ο μισθός του μαζί με το μέρισμα να υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές μέχρι το ανώτατο ετήσιο όριο ασφαλιστέων αποδοχών που σήμερα είναι €67.500 το χρόνο. Εισήγηση του επιμελητηρίου είναι να περιοριστεί η συγκεκριμένη υποχρέωση στη μία (1) ασφαλιστική μονάδα, όπως ισχύει για τους εισοδηματίες που λαμβάνουν εισοδήματα από ενοίκια, περιουσία, τόκους κ.λπ. Η προτεινόμενη ρύθμιση, τονίζει, εξομοιώνει το εισόδημα από κεφάλαιο με το εισόδημα από εργασία, επιβαρύνει ιδιαίτερα τις μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις και ενδέχεται να περιορίσει το όφελος από την προτεινόμενη μείωση της φορολογίας μερισμάτων από 17% σε 5%.

Περαιτέρω, υπογραμμίζει, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η εκ νέου δήλωση των μερισμάτων ως εισοδήματος για σκοπούς Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν θα συνεπάγεται διπλή επιβάρυνση, είτε μέσω φορολογίας είτε μέσω εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ΓεΣΥ.

Επίσης, με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης οι αναλογιστές του ΚΕΒΕ επεσήμαναν ότι μετά τη μεταβατική περίοδο οι νέοι συνταξιούχοι με μέτριες και ψηλές συντάξεις ενδεχομένως να έχουν μείωση μέχρι και 10% στις συντάξεις τους. Το επιμελητήριο εισηγείται όπως το Υπουργείο Εργασίας παρουσιάσει σε βάθος εικοσαετίας συγκριτικά παραδείγματα για το ύψος των συντάξεων με βάση το υφιστάμενο σύστημα σε σχέση με το νέο.

Οι θέσεις του ΚΕΒΕ στο σχετικό σημείωμα διαμορφώθηκαν με βάση το νομοσχέδιο που έχουν ενώπιόν τους. Εφόσον οι αλλαγές που εισηγείται το ΚΕΒΕ ενσωματωθούν στο αναθεωρημένο νομοσχέδιο, το ΚΕΒΕ εκτιμά ότι η πρόταση της κυβέρνησης θα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.