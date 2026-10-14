Υπουργείο Εργασίας: Παραδείγματα για αυξήσεις συντάξεων (πίνακες)

Σύμφωνα με τα ενδεικτικά παραδείγματα του Υπουργείου Εργασίας, οι συντάξεις για ασφαλισμένους με χαμηλά εισοδήματα αυξάνονται έως και κατά 50%, ενώ για την κατηγορία των χαμηλών προς μεσαίων εισοδημάτων η αύξηση φθάνει το 34%.

Ενδεικτικά, σύνταξη ύψους €411 αυξάνεται σε €577, ενώ σύνταξη €497 διαμορφώνεται στα €667 με την πλήρη εφαρμογή της μεταρρύθμισης.

Για τα μεσαία εισοδήματα οι αυξήσεις είναι πιο περιορισμένες, φθάνοντας έως το 11%, ωστόσο εξακολουθούν να ενισχύουν το τελικό συνταξιοδοτικό εισόδημα.

Με βάση τα παραδείγματα του Υπουργείου, σύνταξη €921 αυξάνεται σε €1.019, ενώ για ασφαλισμένους με 42 χρόνια εισφορών και επτά επιδοτούμενα χρόνια η σύνταξη από €1.524 ανέρχεται σε €1.611. Τα στοιχεία αφορούν ενδεικτικούς υπολογισμούς σε τιμές 2024 και αποτυπώνουν την επίδραση της μεταρρύθμισης όταν αυτή εφαρμοστεί πλήρως.

Για τα υψηλά εισοδήματα, η μεταρρύθμιση δεν οδηγεί σε μειώσεις συντάξεων, διατηρώντας ουσιαστικά τα υφιστάμενα επίπεδα παροχών. Τα ενδεικτικά παραδείγματα του Υπουργείου Εργασίας δείχνουν ότι οι συντάξεις είτε παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες είτε καταγράφουν οριακές αυξήσεις, διασφαλίζοντας ότι κανένας συνταξιούχος δεν θα βρεθεί με χαμηλότερη σύνταξη ως αποτέλεσμα των αλλαγών.

Συγκεκριμένα, για ασφαλισμένο με 25 χρόνια εισφορών και επτά επιδοτούμενα χρόνια, η σύνταξη αυξάνεται από €1.223 σε €1.271, ενώ για 35 χρόνια εισφορών από €1.706 σε €1.713. Στην περίπτωση των 42 χρόνων εισφορών και επτά επιδοτούμενων ετών, η σύνταξη διαμορφώνεται από €2.032 σε €2.034.