Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών τη Δευτέρα αναμένεται να συζητηθεί το νομοσχέδιο για τη μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα θέρμανσης, με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών κατά τη χειμερινή περίοδο.
Στις 22 Οκτωβρίου η ψήφιση της μείωσης φόρου θέρμανσης
Αν και το νομοσχέδιο αναμενόταν να οδηγηθεί σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, η αναβολή της συνεδρίασης μεταθέτει, εκτός απροόπτου, τη συζήτηση και ψήφισή του για τις 22 Οκτωβρίου
Αν και το νομοσχέδιο αναμενόταν να οδηγηθεί σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος η μη πραγματοποίηση της συνεδρίασης μεταθέτει, εκτός απροόπτου, τη συζήτηση και ψήφισή του στις 22 Οκτωβρίου.
Υπενθυμίζεται ότι το νομοσχέδιο για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα θέρμανσης, κατατέθηκε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος στη Βουλή στις 8 Οκτωβρίου.
H προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο καύσιμο θέρμανσης στα ελάχιστα επίπεδα που επιτρέπει το κοινοτικά κεκτημένο, κατά €5,373 σεντ το λίτρο χωρίς ΦΠΑ και €6,39 σεντ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ για τους μήνες Νοέμβριο 2026 — Απρίλιο 2027. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε ποσό ύψους €5,2 εκατ.
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