Νέοι όροι για την κοινωνική σύνταξη, εκτός οι διαμένοντες στα κατεχόμενα

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου ώστε να αντικατασταθεί η λέξη «Κύπρος» με τη φράση «στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας που τελούν υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας» και να μην συνυπολογίζεται η περίοδος διαμονής στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας που δεν τελούν υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, για σκοπούς θεμελίωσης δικαιώματος σε κοινωνική σύνταξη και ούτε να καταβάλλεται τέτοια σύνταξη σε πρόσωπα που διαμένουν στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας που δεν τελούν υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.