Αλλαγές στους όρους χορήγησης της κοινωνικής σύνταξης προωθεί η κυβέρνηση μέσω νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή. Οι τροποποιήσεις αφορούν κυρίως τον τόπο διαμονής των δικαιούχων, καθώς ξεκαθαρίζεται ότι η καταβολή της σύνταξης συνδέεται με τη διαμονή στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας που βρίσκονται υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της κυβέρνησης. Παράλληλα, το νομοσχέδιο προβλέπει αναδρομική ισχύ από την 1η Μαΐου 2004.
Νέοι όροι για την κοινωνική σύνταξη, εκτός οι διαμένοντες στα κατεχόμενα
Αλλαγές στους όρους χορήγησης της κοινωνικής σύνταξης προωθεί η κυβέρνηση μέσω νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή
Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου ώστε να αντικατασταθεί η λέξη «Κύπρος» με τη φράση «στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας που τελούν υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας» και να μην συνυπολογίζεται η περίοδος διαμονής στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας που δεν τελούν υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, για σκοπούς θεμελίωσης δικαιώματος σε κοινωνική σύνταξη και ούτε να καταβάλλεται τέτοια σύνταξη σε πρόσωπα που διαμένουν στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας που δεν τελούν υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
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