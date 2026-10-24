Στους βασικούς κινδύνους για την οικονομία το συνταξιοδοτικό

Όπως αναφέρεται στο Σχέδιο Δημοσιονομικού Προγράμματος 2027 (ΣΔΠ 2027), που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 15 Οκτωβρίου 2026, οι καθοδικοί κίνδυνοι για την οικονομία από το εσωτερικό περιβάλλον προκύπτουν από τρεις βασικές πηγές: το υψηλότερο ενεργειακό κόστος, το οποίο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την κατανάλωση και τις επενδύσεις, πιθανές αυξήσεις στους μισθούς και στα περιθώρια κέρδους πέραν των προβλέψεων, καθώς και την επικείμενη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Οι εξωτερικοί κίνδυνοι συνδέονται με τη συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καθώς και την κλιματική αλλαγή σε παγκόσμιο επίπεδο, περιλαμβανομένων ενδεχόμενων μεγαλύτερων του αναμενομένου επιπτώσεων από την υιοθέτηση πράσινων φόρων και από ακραία καιρικά φαινόμενα. Παράλληλα, η πολιτική αστάθεια στην Ανατολική Μεσόγειο ενδέχεται να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές ενέργειας και εισαγωγών λόγω προβλημάτων στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Επιπρόσθετα, καταγράφεται κίνδυνος έμμεσων επιπτώσεων στις εξαγωγές υπηρεσιών εξαιτίας της αβεβαιότητας που επικρατεί γύρω από την παγκόσμια εμπορική πολιτική.

Το Σχέδιο Δημοσιονομικού Προγράμματος

Το Σχέδιο Δημοσιονομικού Προγράμματος 2027 (ΣΔΠ 2027) υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 15 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ΣΔΠ καταρτίζεται σε ετήσια βάση από όλα τα κράτη μέλη της ευρωζώνης, σύμφωνα με τον Κανονισμό 473/2013, και υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε Οκτώβριο για αξιολόγηση. Παρουσιάζει τη δημοσιονομική πολιτική που κάθε κράτος μέλος προτίθεται να ακολουθήσει κατά το επόμενο έτος, καθώς και τις προβλέψεις για τη δημοσιονομική του θέση. Η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται να παρουσιαστεί στα τέλη Νοεμβρίου 2026.

Ανάπτυξη 2,9% το 2027

Σύμφωνα με το βασικό μακροοικονομικό σενάριο, ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας σε πραγματικούς όρους αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,9% το 2027 και στο 3,0% το 2028 και το 2029.

Η ανάπτυξη κατά την περίοδο 2027-2029 θα στηριχθεί κυρίως στην εγχώρια ζήτηση, και ειδικότερα στην ιδιωτική κατανάλωση και στις επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου, ενώ θετική αλλά μικρότερη αναμένεται να είναι και η συμβολή των καθαρών εξαγωγών.

Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να ενισχυθεί από την αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, ως αποτέλεσμα της αποκλιμάκωσης των πληθωριστικών πιέσεων και της ανθεκτικότητας της αγοράς εργασίας. Παράλληλα, οι επενδύσεις προβλέπεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, λαμβάνοντας ώθηση από μεγάλα ιδιωτικά έργα υποδομών που συνδέονται με τον ψηφιακό και τον πράσινο μετασχηματισμό, καθώς και από επενδύσεις στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE.

Από τομεακή σκοπιά, η ανάπτυξη αναμένεται να είναι ευρείας βάσης, με σημαντική συμβολή από τις υπηρεσίες, ιδιαίτερα στους τομείς του εμπορίου, των μεταφορών, των ξενοδοχείων και εστιατορίων, καθώς και της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Θετική αναμένεται να είναι επίσης η συμβολή των χρηματοοικονομικών και επαγγελματικών υπηρεσιών, της διαχείρισης ακινήτων, αλλά και των κατασκευών και της μεταποίησης.

Παρά τις θετικές προοπτικές, οι αβεβαιότητες παραμένουν αυξημένες λόγω του εύθραυστου διεθνούς περιβάλλοντος. Οι κυριότεροι κίνδυνοι αφορούν ενδεχόμενη επιδείνωση των διεθνών συνθηκών με αυξήσεις στις τιμές ενέργειας και εισαγωγών λόγω διαταραχών στις εφοδιαστικές αλυσίδες, καθώς και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Αντίθετα, θετικές εξελίξεις θα μπορούσαν να προκύψουν από καλύτερη του αναμενομένου υλοποίηση επενδυτικών έργων, ισχυρότερη πορεία του τουρισμού και πιθανές ευνοϊκές επιδράσεις της φορολογικής μεταρρύθμισης στην κατανάλωση και την κερδοφορία των επιχειρήσεων.

Ανεργία στο 3,8%

Το ποσοστό ανεργίας το 2027 αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο 3,8%, όσο και το 2026.

Οι προβλέψεις για συνέχιση των θετικών ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης κατά την περίοδο 2027-2029 αντανακλώνται και στη διατήρηση της ανεργίας σε επίπεδα πλήρους απασχόλησης, γύρω στο 3,8%. Ο πληθωρισμός, βάσει του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ), αναμένεται να περιοριστεί στο 2,5% το 2027 και περαιτέρω στο 2,0% το 2028 και το 2029.

Το δημοσιονομικό ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης το 2026 εκτιμάται ότι θα παραμείνει πλεονασματικό στο 2,8% του ΑΕΠ, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να ανέλθει στο 3,8% του ΑΕΠ. Το 2027 το δημοσιονομικό πλεόνασμα προβλέπεται να αυξηθεί στο 3,7% του ΑΕΠ, ενώ κατά τη διετία 2028-2029 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,5% και 3,4% αντίστοιχα.

Το δημόσιο χρέος διαμορφώθηκε στο 55% του ΑΕΠ στο τέλος του 2025, υποχωρώντας κάτω από το όριο του 60% που προβλέπεται από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ. Η πτωτική του πορεία αναμένεται να συνεχιστεί, με τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ να περιορίζεται στο 48,9% στο τέλος του 2026 και περαιτέρω στο 37,3% μέχρι το τέλος του 2029.

Απόκλιση στις δαπάνες λόγω φορολογικής μεταρρύθμισης και μέτρων στήριξης

Στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης, ο μέσος όρος της ετήσιας ποσοστιαίας μεταβολής των καθαρών πρωτογενών δαπανών της γενικής κυβέρνησης καθορίστηκε στο 5,2% για την περίοδο 2025-2028.

Οι καθαρές εθνικά χρηματοδοτούμενες πρωτογενείς δαπάνες προβλέπεται να αυξηθούν κατά 8,6% το 2026, υπερβαίνοντας κατά 3,6 ποσοστιαίες μονάδες το ετήσιο ανώτατο όριο του 5,0% που έχει τεθεί από το Συμβούλιο. Η απόκλιση αποδίδεται κυρίως σε μέτρα που δεν είχαν περιληφθεί αρχικά στον σχεδιασμό.

Καθοριστική επίδραση έχει η φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία μειώνει τα φορολογικά έσοδα και αυξάνει τον ρυθμό αύξησης των καθαρών δαπανών κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες. Επιπλέον, η συμφωνία μεταξύ ΚΕΔΙΠΕΣ και Ελληνικής Τράπεζας για τον τερματισμό του Σχεδίου Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων και τη διευθέτηση σχετικών υποχρεώσεων συμβάλλει κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες.

Στην απόκλιση συνεισφέρουν επίσης η μείωση των φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα (+0,4 ποσοστιαίες μονάδες), τα μέτρα στήριξης για τις πυρκαγιές στην επαρχία Λεμεσού (+0,2), ο μειωμένος ΦΠΑ στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (+0,2), καθώς και το σχέδιο «Ενοίκιο έναντι Δόσης» (+0,2).

Αντίθετα, η αύξηση των καθαρών δαπανών το 2027 προβλέπεται να διαμορφωθεί κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το ανώτατο όριο που προβλέπει η σύσταση του Συμβουλίου, κυρίως λόγω της υψηλής βάσης σύγκρισης του 2026. Παρά ταύτα, η σωρευτική αύξηση των καθαρών δαπανών την περίοδο 2024-2027 εκτιμάται στο 21,6%, υπερβαίνοντας κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα το σωρευτικό όριο του 20,5%.

Υπερβάσεις στις δαπάνες, αλλά ισχυρή η δημοσιονομική θέση της Κύπρου

Παρά την υπέρβαση της σύστασης του Συμβουλίου όσον αφορά την αύξηση των καθαρών δαπανών, επισημαίνεται ότι η συνολική δημοσιονομική εικόνα της χώρας παραμένει ισχυρή. Ειδικότερα, ο λόγος δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ έχει μειωθεί σημαντικά ταχύτερα από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί, γεγονός που καταδεικνύει τη σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών.

Οι εξελίξεις αυτές, τονίζεται, υπογραμμίζουν τη σημασία μιας συνολικής αξιολόγησης της δημοσιονομικής επίδοσης, λαμβάνοντας υπόψη την δημοσιονομική κατάσταση, τη δυναμική του χρέους και τη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική βιωσιμότητα. Παράλληλα, προοστίθεται, αναδεικνύουν την ανάγκη επανεξέτασης της πρακτικής εφαρμογής του νέου δημοσιονομικού πλαισίου και αξιολόγησης κατά πόσον απαιτούνται προσαρμογές, ώστε να αντικατοπτρίζει επαρκώς τις δημοσιονομικές συνθήκες των κρατών μελών, διατηρώντας ταυτόχρονα αξιόπιστη πειθαρχία στις δαπάνες και τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους.