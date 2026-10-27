Η δημοκρατία δεν είναι αυτονόητα αποτελεσματική

Αντίστοιχα, το γεγονός ότι η δημοκρατία θεωρείται μακροπρόθεσμα το καλύτερο πολίτευμα, δεν σημαίνει ότι εγγυάται πάντοτε καλύτερα αποτελέσματα από τη μοναρχία ή την ολιγαρχία και άρα επαναπαυόμαστε θεωρώντας πως όλα τα προβλήματα κάποτε θα λυθούν. Για να είμαι σαφής, δεν υποστηρίζω ούτε τη μοναρχία ούτε την ολιγαρχία. Γιατί, λοιπόν, θέτω αυτό το ερώτημα;

Πρόσφατα, σε συζήτηση με ακαδημαϊκούς, διατύπωσα, με κάποια δόση υπερβολής, την πρόβλεψη ότι σε μερικές δεκαετίες οι Ευρωπαίοι ίσως αναζητούμε στην Κίνα θέσεις (χωρίς καμία υποτίμηση για το επάγγελμα) οικιακών βοηθών. Αρκετοί ενοχλήθηκαν. Δυσκολεύονταν να δεχτούν ότι ένα μη δημοκρατικό καθεστώς θα μπορούσε να προσφέρει στους πολίτες του καλύτερες οικονομικές προοπτικές, ταχύτερη ανάπτυξη και αποτελεσματικότερη διακυβέρνηση από τις δικές μας δημοκρατίες.

Η Ιστορία, ωστόσο, μας υπενθυμίζει ότι η δημοκρατία δεν εξασφαλίζει από μόνη της την αποτελεσματική διακυβέρνηση. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία γνώρισε μεγάλη ακμή υπό τους Πέντε Καλούς Αυτοκράτορες, σε μια περίοδο που ακολούθησε την παρακμή της δημοκρατίας. Αυτό δεν αποδεικνύει την υπεροχή της απολυταρχίας. Αποδεικνύει, όμως, ότι οι θεσμοί κρίνονται και από τα αποτελέσματά τους.

Δεν τα γράφω αυτά για να στραφούμε σε αυταρχικά καθεστώτα, αλλά για να αντιληφθούμε ότι και η δημοκρατία έχει αδυναμίες. Αν δεν τις αντιμετωπίσουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά, κινδυνεύουμε να οδηγηθούμε σε παρακμή και, τελικά, στην απαξίωσή της. Ήδη η Ευρώπη ακολουθεί αυτό τον δρόμο. Και αν κάποιος σκεφτεί ότι θα προτιμούσε έναν Μάρκο Αυρήλιο από τη σημερινή πολιτική πραγματικότητα, ας θυμηθεί ότι κανείς δεν εγγυάται πως ο επόμενος ηγέτης θα είναι ένας φιλόσοφος-βασιλιάς. Οι εξελίξεις μετά τις επαναστάσεις στη Γαλλία, τη Ρωσία και το Ιράν είναι επίσης διδακτικές.

Ο δυτικός κόσμος μοιάζει να κυριαρχείται ολοένα περισσότερο από επιφανειακούς πολιτικούς, καθοδηγούμενους από επικοινωνιολόγους. Από την ενέργεια και το περιβάλλον μέχρι την ισότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη ρύθμιση των αγορών, οι σύνθετες προκλήσεις συχνά καταλήγουν σε εύηχα συνθήματα. Αξιόλογοι επιστήμονες και ακαδημαϊκοί απογοητεύονται και αποσύρονται, ενώ η επιλογή προσώπων συχνά υπαγορεύεται από την επικοινωνιακή τους απήχηση και όχι από την επάρκειά τους. Αν δεν σας πείθω, πρόσφατη έρευνα του ΟΟΣΑ έδειξε ότι τόσο η βιομηχανική όσο και η κοινωνική πολιτική (δηλαδή επιδοτήσεις και κίνητρα) των δυτικών οικονομιών δεν έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Προφανώς γιατί κατευθύνονται επικοινωνιακά και όχι επιστημονικά στοχευμένα.

Δεν έχω έτοιμη λύση. Όμως συχνά προβληματίζομαι, «Να προετοιμάσω τα παιδιά μου να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο να εργαστούν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης από σήμερα, αντί να αναγκαστούν αύριο να αναζητούν, ίσως και παράνομα, μια θέση εργασίας που δεν θα ανταποκρίνεται στις δυνατότητές τους;».

Αυτό που καταγράφουμε σήμερα είναι το πραγματικό καμπανάκι κινδύνου για τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες. Ελπίζω να μην καταλήξει, ή χειρότερα, παραμείνει η διαχείρισή του στα χέρια των επικοινωνιολόγων.