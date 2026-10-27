Έπρεπε να καταβάλει η Κυπριακή Δημοκρατία €5.000 και να φτάσει η υπόθεση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) για να δρομολογηθεί η κατάργηση μιας αναχρονιστικής διάταξης του Ποινικού Κώδικα, που ανάγεται στην εποχή της βρετανικής αποικιοκρατίας και συνιστά εξόφθαλμη επέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, καθώς δημιουργεί τον φόβο ποινικής δίωξης. Το εξοργιστικό είναι ότι οι προβληματικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα δεν είναι άγνωστες. Έχουν αποτελέσει αντικείμενο μελετών, έχουν επισημανθεί επανειλημμένα και τις έχουμε αναδείξει ουκ ολίγες φορές μέσα από τα ρεπορτάζ μας στον «Π». Ωστόσο, παραμένουν σε ισχύ. Η προσφυγή στο ΕΔΔΑ αφορούσε το άρθρο 97 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο ποινικοποιεί τη συμμετοχή γυναικών που χορεύουν ή τραγ...
€5.000 για τις «χορεύτριες» που έγιναν… «πόρνες» - Ο Ποινικός Κώδικας μας στο ΕΔΔΑ
Η προσφυγή μουσουλμάνου από τη Λάρνακα στο ΕΔΔΑ οδήγησε σε διακανονισμό και δέσμευση για κατάργηση του άρθρου 97 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο ποινικοποιεί χορούς και τραγούδια σε μουσουλμανικές γιορτές, εξισώνοντας νομικά τη «χορεύτρια» με την «πόρνη». Το Υπ. Δικαιοσύνης κατέθεσε νομοσχέδιο στη Βουλή για την κατάργησή του. Ωστόσο, ο Ποινικός Κώδικας βρίθει αναχρονιστικών προνοιών, όπως οι ποινές φυλάκισης για κατοχή χειροπέδων χωρίς άδεια και για το σπάσιμο πιάτων σε νυχτερινά κέντρα.
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