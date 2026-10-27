€5.000 για τις «χορεύτριες» που έγιναν… «πόρνες» - Ο Ποινικός Κώδικας μας στο ΕΔΔΑ

Έπρεπε να καταβάλει η Κυπριακή Δημοκρατία €5.000 και να φτάσει η υπόθεση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) για να δρομολογηθεί η κατάργηση μιας αναχρονιστικής διάταξης του Ποινικού Κώδικα, που ανάγεται στην εποχή της βρετανικής αποικιοκρατίας και συνιστά εξόφθαλμη επέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, καθώς δημιουργεί τον φόβο ποινικής δίωξης. Το εξοργιστικό είναι ότι οι προβληματικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα δεν είναι άγνωστες. Έχουν αποτελέσει αντικείμενο μελετών, έχουν επισημανθεί επανειλημμένα και τις έχουμε αναδείξει ουκ ολίγες φορές μέσα από τα ρεπορτάζ μας στον «Π». Ωστόσο, παραμένουν σε ισχύ. Η προσφυγή στο ΕΔΔΑ αφορούσε το άρθρο 97 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο ποινικοποιεί τη συμμετοχή γυναικών που χορεύουν ή τραγ...