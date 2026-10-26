Προβληματισμός Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας: Οι συστάσεις μένουν στα χαρτιά

Όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεσή του για το 2025, μεταξύ άλλων, το συμβούλιο εισηγήθηκε την ενδυνάμωση του συνταξιοδοτικού εισοδήματος στην Κύπρο, την διαμόρφωση των μισθών με βάση την παραγωγικότητα ενώ κατέθεσε επίσης θέσεις και εισηγήσεις για τη συμβολή της επιχειρηματικής μεγέθυνσης στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τον καθορισμό εθνικού κατώτατου μισθού.

Στο πλαίσιο διάσκεψης τύπου, ο πρόεδρος του Συμβουλίου, Δημήτρης Γεωργιάδης, εξέφρασε την ανησυχία για το γεγονός ότι παρά τις συστάσεις που διατυπώνονται από εθνικούς φορείς αλλά και ευρωπαϊκούς φορείς, παρατηρείται αδυναμία υλοποίησής τους.

Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για την οικονομία

Σύμφωνα με έρευνα του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου (ΣΟΑΚ), στην οποία συμμετείχαν 54 στελέχη από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, η παρατεταμένη ανομβρία και οι ελλείψεις νερού αναδεικνύονται ως ο σημαντικότερος κίνδυνος για την κυπριακή οικονομία.

Ο συγκεκριμένος κίνδυνος συγκέντρωσε δείκτη 91%, με πιθανότητα εκδήλωσης 96% και σοβαρότητα συνεπειών 86%. Ακολουθούν οι κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές με δείκτη 82%, η επιδείνωση των κλιματικών συνθηκών και η έλλειψη κατάλληλου εξειδικευμένου προσωπικού με 80%, καθώς και η αποτυχία του ψηφιακού μετασχηματισμού με 79%.

Στους κινδύνους με τις σοβαρότερες πιθανές επιπτώσεις περιλαμβάνονται επίσης ένα θερμό επεισόδιο στην Ανατολική Μεσόγειο (78%), οι φυσικές καταστροφές (75%), η κλιμάκωση πολεμικών συγκρούσεων με οικονομικές συνέπειες για την Κύπρο (74%), η οικονομική κατάρρευση του ΓεΣΥ (74%) και η μεγάλη πτώση στις αφίξεις τουριστών (73%).

Η έρευνα καταγράφει ως πιο ευάλωτες κατηγορίες κινδύνων τη «Θεσμική θωράκιση και διαρθρωτικούς κινδύνους» και την «Κοινωνική και περιβαλλοντική ανθεκτικότητα», υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας απέναντι σε περιβαλλοντικές, τεχνολογικές και θεσμικές προκλήσεις.