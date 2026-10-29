Νέες προοπτικές εμπορικής και επενδυτικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Κίνας

Το Φόρουμ, που διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Κύπρο και τον Κυπρο-Κινεζικό Επιχειρηματικό Σύνδεσμο, συγκέντρωσε εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και θεσμικών φορέων των δύο χωρών, με στόχο τη διερεύνηση νέων δυνατοτήτων εμπορικής, επενδυτικής και ευρύτερης οικονομικής συνεργασίας.

Στον χαιρετισμό του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, κ. Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, υπογράμμισε ότι οι διαχρονικά στενές και φιλικές σχέσεις Κύπρου και Κίνας, οι οποίες εδράζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και την εμπιστοσύνη, αποτελούν ισχυρό θεμέλιο για την περαιτέρω διεύρυνση της οικονομικής συνεργασίας. Επισήμανε ότι η στρατηγική εταιρική σχέση των δύο χωρών δημιουργεί ένα ευνοϊκό πλαίσιο, το οποίο θα πρέπει να αξιοποιηθεί μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες με απτά οφέλη για τις επιχειρήσεις και τις δύο οικονομίες.

Αναφερόμενος στις προοπτικές της διμερούς συνεργασίας, σημείωσε ότι η Κίνα, ως μία από τις σημαντικότερες οικονομικές δυνάμεις παγκοσμίως και πρωτοπόρος στους τομείς της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της βιομηχανικής παραγωγής, προσφέρει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης για τις κυπριακές επιχειρήσεις. Παράλληλα, ανέδειξε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κύπρου ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας τη στρατηγική γεωγραφική της θέση, το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και τον ανεπτυγμένο τομέα επαγγελματικών υπηρεσιών, στοιχεία που την καθιστούν ελκυστικό προορισμό για κινεζικές επενδύσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ τοπικών και περιφερειακών αρχών, θεσμικών φορέων και επιχειρηματικών οργανισμών, καθώς και στην ανάγκη ο διάλογος να μετουσιώνεται σε ουσιαστικές και βιώσιμες συνεργασίες. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη συμφωνία μεταξύ των εταιρειών Top Kinisis και Zhejiang Overseas (Ningbo) International Travel Service Co., Ltd., ως χαρακτηριστικό παράδειγμα των προοπτικών που διανοίγονται στον τουριστικό τομέα.

Ο κ. Ρουσουνίδης επαναβεβαίωσε τη σταθερή προσήλωση του ΚΕΒΕ στη στήριξη της εξωστρέφειας των κυπριακών επιχειρήσεων, στην προώθηση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων και στην ενίσχυση της απευθείας δικτύωσης μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών.

Στο Φόρουμ απηύθυναν επίσης χαιρετισμούς ο Πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Κύπρο, κ. Yang Yundong, και ο Πρόεδρος του Κυπρο-Κινεζικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου, κ. Θεόδωρος Παρπέρης. Από κινεζικής πλευράς τοποθετήθηκαν επίσης ο κ. Wang Rong, Γενικός Διευθυντής της Μόνιμης Επιτροπής του Δημοτικού Λαϊκού Κογκρέσου της Yancheng, ο κ. Yan Xiaoping, μέλος της Μόνιμης Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας στον Δήμο Dazhou, και ο κ. Jiao Shuanglin, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Γραφείου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ningbo.

Εκ μέρους του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ο Γενικός Διευθυντής κ. Κυριάκος Ιορδάνου, υπογράμμισε τη σημασία των διμερών εμπορικών σχέσεων, αναδεικνύοντας τη στρατηγική θέση της Κύπρου ως πύλης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις προοπτικές νέων επενδύσεων.

Ο Πρέσβης της Κίνας, κ. Yang Yundong, υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης της πρακτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, με ιδιαίτερη αναφορά στις αδελφοποιήσεις πόλεων, τον τουρισμό, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες, αναδεικνύοντας παράλληλα τον ρόλο της Κύπρου ως γέφυρας μεταξύ Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Παρπέρης αναφέρθηκε στη δυναμική ανάπτυξη των διμερών εμπορικών σχέσεων και στις σημαντικές προοπτικές επιχειρηματικής συνεργασίας, αξιοποιώντας τη στρατηγική γεωγραφική θέση της Κύπρου. Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι των κινεζικών πόλεων παρουσίασαν τις αναπτυξιακές δυνατότητες των περιοχών τους, δίνοντας έμφαση στους τομείς της πράσινης ενέργειας, της ηλεκτροκίνησης, της ψηφιακής καινοτομίας, της βιομηχανίας, της γεωργίας, των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και στην ενίσχυση των διαπεριφερειακών συνεργασιών.

Στις εργασίες συμμετείχαν επίσης με τοποθετήσεις τους ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου και Δήμαρχος Λάρνακας, κ. Ανδρέας Βύρας, ο Δήμαρχος Λευκωσίας, κ. Χαράλαμπος Προύντζος, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Invest Cyprus, κ. Μάριος Ταννούσης, και ο Αντιδήμαρχος Αμαθούντας, κ. Μαρίνος Κυριάκου.

Στις παρεμβάσεις τους, οι εκπρόσωποι της κυπριακής πλευράς ανέδειξαν τις δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας με την Κίνα σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως η ναυτιλία, ο τουρισμός, η εκπαίδευση, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η πράσινη ενέργεια και οι έξυπνες πόλεις. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των τοπικών αρχών, στον σύγχρονο αστικό σχεδιασμό, στην αξιοποίηση της καινοτομίας και των κέντρων αριστείας, καθώς και στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Παράλληλα, επισημάνθηκαν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κύπρου ως ελκυστικού επενδυτικού προορισμού και η σημασία της ανάπτυξης ουσιαστικών συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων, θεσμικών φορέων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των δύο χωρών.

Σημαντικό μέρος του προγράμματος αποτέλεσε η προγραμματισμένη υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών Top Kinisis και Zhejiang Overseas (Ningbo) International Travel Service Co., Ltd., στον τομέα του τουρισμού.

Το Φόρουμ ολοκληρώθηκε με τη διεξαγωγή στοχευμένων επιχειρηματικών συναντήσεων (B2B), δίνοντας τη δυνατότητα σε κυπριακές και κινεζικές επιχειρήσεις να αναπτύξουν απευθείας επαφές και να διερευνήσουν νέες προοπτικές εμπορικής και επενδυτικής συνεργασίας.

Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, σημειώνεται, το ΚΕΒΕ συνεχίζει να ενισχύει την εξωστρέφεια της κυπριακής επιχειρηματικής κοινότητας και να συμβάλλει στην περαιτέρω εμβάθυνση των οικονομικών σχέσεων Κύπρου και Κίνας.