Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου: Εκστρατεία για προστασία των επενδυτών από νέες μορφές ψηφιακών κινδύνων

Στο πλαίσιο της εκστρατείας, πρωτοβουλίας του Διεθνούς Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO), η ΕΚΚ ανέπτυξε δράσεις ενημέρωσης του κοινού για τους επενδυτικούς κινδύνους, την αναγνώριση των προειδοποιητικών ενδείξεων απάτης και τη λήψη υπεύθυνων επενδυτικών αποφάσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους ψηφιακούς επενδυτικούς κινδύνους, ιδίως σε πρακτικές εξαπάτησης που περιλαμβάνουν παραπλανητικές διαδικτυακές διαφημίσεις, ψευδείς επενδυτικές συστάσεις και παραπλανητικό περιεχόμενο που δημιουργείται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Κεντρικό μήνυμα της εκστρατείας ήταν η ανάγκη ενημέρωσης, αξιολόγησης των επενδυτικών επιλογών και επαλήθευσης της αξιοπιστίας των παρόχων επενδυτικών υπηρεσιών.

Η διάχυση και η συστηματική προβολή των μηνυμάτων της εκστρατείας ενισχύθηκαν με καθημερινές στοχευμένες αναρτήσεις στους λογαριασμούς της ΕΚΚ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και με συμμετοχές σε τηλεοπτικές ενημερωτικές εκπομπές. Παράλληλα, η ΕΚΚ κάλεσε τις εποπτευόμενες οντότητες να συμβάλουν στη διάδοσή τους.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας δημιουργήθηκαν επίσης το Smart Investor Booklet, με τα βασικά μηνύματα της WIW 2026, και ο Οδηγός Επενδυτών με τίτλο «Γνώση, Προστασία και Ασφαλέστερες Επενδυτικές Αποφάσεις». Οι δύο εκδόσεις εντάσσονται στο ευρύτερο πρόγραμμα χρηματοοικονομικής επιμόρφωσης της ΕΚΚ.

Εκπαιδευτικές δράσεις με συνέχεια μέχρι τον Δεκέμβριο

Η χρηματοοικονομική εκπαίδευση των νέων αποτελεί βασικό άξονα των δράσεων της ΕΚΚ. Οι σχολικές διαλέξεις, που εντάσσονται στον έκτο κύκλο της πρωτοβουλίας, έχουν ήδη ξεκινήσει και θα συνεχιστούν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026, διευρύνοντας την απήχηση της εκστρατείας και μετά την ολοκλήρωση της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επενδυτή. Παράλληλα, προγραμματίζονται και διαλέξεις σε πανεπιστήμια.

Οι παρουσιάσεις απευθύνονται σε μαθητές δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων και τεχνικών σχολών. Για την υποστήριξή τους, η ΕΚΚ δημιούργησε νέο εκπαιδευτικό υλικό, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μαθητών κάθε βαθμίδας, καθώς και συνοδευτικό οδηγό παρουσιαστή, με στόχο τη συνεκτική και αποτελεσματική παρουσίαση των βασικών μηνυμάτων χρηματοοικονομικής επιμόρφωσης.

Στόχος είναι οι μαθητές και οι φοιτητές να αποκτήσουν βασικές χρηματοοικονομικές γνώσεις και να μάθουν, μέσα από πρακτικά παραδείγματα, να αναγνωρίζουν επενδυτικούς κινδύνους και να προστατεύονται από πιθανές απάτες, αναπτύσσοντας παράλληλα κριτική σκέψη απέναντι στις πληροφορίες και τις επενδυτικές προτάσεις που διακινούνται στο διαδίκτυο.

Η εκπαιδευτική αυτή πρωτοβουλία έχει πλέον αποκτήσει συστηματικό χαρακτήρα. Στους προηγούμενους πέντε κύκλους διαλέξεων, λειτουργοί της ΕΚΚ επισκέφθηκαν 88 σχολεία σε όλη την Κύπρο, προσφέροντας χρηματοοικονομική επιμόρφωση σε περισσότερους από 3.400 μαθητές και μαθήτριες.

Η γνώση ως εργαλείο προστασίας

Αναφερόμενος στη φετινή εκστρατεία, ο Πρόεδρος της ΕΚΚ κ. Γιώργος Καρατζιάς δήλωσε: «Οι επενδυτικές απάτες γίνονται ολοένα πιο σύνθετες και δύσκολα αναγνωρίσιμες. Γι’ αυτό η προστασία των επενδυτών απαιτεί, πέρα από την αποτελεσματική εποπτεία, συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση των πολιτών. Με τις πρωτοβουλίες μας επιδιώκουμε να ενισχύσουμε την ικανότητα των πολιτών να αναγνωρίζουν τους κινδύνους και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις, επενδύοντας συστηματικά στην εκπαίδευση της νέας γενιάς».

Η χρηματοοικονομική επιμόρφωση και η προστασία του επενδυτικού κοινού αποτελούν διαχρονικές προτεραιότητες της ΕΚΚ. Οι δράσεις της συνάδουν με την Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό, ενώ παράλληλα η ΕΚΚ συμμετέχει ενεργά στο έργο της Κυπριακής Επιτροπής Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και Παιδείας (ΚΕΧΑΠ).

Το ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό της ΕΚΚ, συμπεριλαμβανομένου του νέου υλικού που αναπτύχθηκε για την Παγκόσμια Εβδομάδα Επενδυτή 2026, είναι διαθέσιμο στην Πύλη Χρηματοοικονομικής Επιμόρφωσης της ΕΚΚ.