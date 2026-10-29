Νέα εποχή στις αγορές από τα SuperHome Center με Self-Checkout!

Η νέα υπηρεσία εγκαινιάζεται στο κατάστημα SuperHome Center στον Στρόβολο, στην Λακατάμια και την Λεμεσό και θα επεκταθεί σταδιακά και στα υπόλοιπα καταστήματα της αλυσίδας Παγκύπρια.

Μέσα από τα νέα σημεία αυτοεξυπηρέτησης, οι πελάτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να ολοκληρώνουν μόνοι τους τις αγορές τους, με απλό και εύχρηστο τρόπο, επιλέγοντας τη διαδικασία πληρωμής που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες τους.

Η υπηρεσία Self-Checkout αποτελεί μια επιπλέον επιλογή, ιδιαίτερα πρακτική για όσους πραγματοποιούν μικρότερες αγορές και επιθυμούν να εξοικονομήσουν χρόνο, περιορίζοντας την αναμονή στα ταμεία. Παράλληλα, τα παραδοσιακά ταμεία συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά, διασφαλίζοντας ότι η προσωπική εξυπηρέτηση παραμένει αναπόσπαστο μέρος της αγοραστικής εμπειρίας.

Η εισαγωγή της νέας υπηρεσίας εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια των SuperHome Center για εκσυγχρονισμό των καταστημάτων τους και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών που προσφέρουν ουσιαστικά οφέλη στην καθημερινότητα των καταναλωτών.

Ταυτόχρονα, η νέα διαδικασία συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, επιτρέποντας στους εργαζομένους να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην προσωπική εξυπηρέτηση, την καθοδήγηση και την υποστήριξη των πελατών μέσα στο κατάστημα.

Για τα SuperHome Center, η καινοτομία δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά ένα ακόμη μέσο για καλύτερη εξυπηρέτηση. Με επίκεντρο πάντα τον πελάτη, η αλυσίδα συνεχίζει να επενδύει σε λύσεις που κάνουν την εμπειρία αγορών πιο απλή, πιο ευχάριστη και πιο σύγχρονη.

SuperHome Center.

Και μην ψάχνετε αλλού!